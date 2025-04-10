陳國基：關愛隊首期第三季完結、第二期即投入服務　排解民生憂難

民政事務總署今日（10日）舉辦關愛隊「好人‧好事」分享會，主禮的政務司司長陳國基指，第一期關愛隊的服務將於今年第三季告一段落，第二期關愛隊會隨即投入服務。他希望關愛隊能夠繼續凝聚社區資源和力量，與政府攜手合作，切實排解民生憂難，提高市民的獲得感和幸福感。



陳國基指關愛隊第一期服務今年第三季結束後，第二期即投入服務（政府新聞處）

陳國基指，全港18區452隊關愛隊於2023年第三季全面起動，成立初心是提供地區服務，凝聚社區資源力量幫助有需要市民。他指，關愛隊亦協助政府傳遞信息，並在多宗突發事故中扶危濟貧，形容關愛隊的無私奉獻，全社會有目共睹、廣泛讚賞。

關愛隊「好人·好事」分享會今日（10日）在尖沙咀街坊福利會舉辦。（政府新聞處）

（前排左六起）民政及青年事務局副局長梁宏正、民政及青年事務局局長麥美娟、政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、民政及青年事務局常任秘書長林雪麗、民政事務總署署長杜潔麗出席關愛隊「好人‧好事」分享會（政府新聞處）

陳國基：關愛隊全是義工 為市民提供適切支援

他續指，截至今年一月底，全港關愛隊已進行39萬次家訪，提供43000次家居及其他支援服務，及舉辦了23000次地區活動。這些數字展現了關愛隊所付出的關懷和努力。陳國基強調，關愛隊隊員都是義工，但有需要時，他們即時奔赴前線，為市民提供適切支援，包括設立臨時庇護中心、在醫院櫃檯當值、派發食物和日常用品等。他舉例去年佐敦大廈大火，「關愛隊立即趕到現場，不分早晚輪流當值，支援受影響居民」。

陳國基說，截至今年1月底，全港關愛隊已進行39萬戶家訪、提供43,000次支援服務、舉辦23,000場地區活動，每項服務都讓市民感受到關愛，期望今日分享的好人好事可以成為其他關愛隊的模範，將來把工作做深、做廣。

關愛隊分享好人好事

會上，各區關愛隊代表透過座談會、即場訪問、「擊鼓傳花」式輪流發言，分享好人好事，包括緊急停水、颱風暴雨、交通意外中協助市民的經歷，還有家訪、改造家居、協助申請政府服務、策劃社區活動等。

南區關愛隊分享2023年8月底黑雨期間，幫助石澳村村民的經歷，稱隊員不僅要在短時間內籌集物資，更要從水牢進入村內發放物資，並稱共計幫助100名長者和小孩回家。

離島區關愛隊表示，2024 年東涌緊急停水期間，該隊負責一個逾4萬人的社區，24小時連軸轉協助居民取水、幫長者送水，共計幫助600戶居民。

油尖旺區關愛隊則在上月的西九龍公路車禍中，協助一名少數族裔受傷嬰兒轉院，從伊利沙伯醫院轉到屯門，方便其家人照顧。