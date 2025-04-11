鐡路發展擬更多引入內企參與　陳美寶：研「對接」兩地施工標準

本港未來將有多項重鐵和綠色智慧集體運輸系統的工程陸續上馬，但面對龐大財赤，政府須有效控制成本，運輸及物流局長陳美寶接受報章訪問時表明，未來會有更多鐵路及運輸系統考慮與內地合作興建，包括委託內企建造部分路段，或要求港鐵與內企合作施工，正探討北環線支線及主線亦採用兩地合作模式推展。她稱，會研究如何「對接」本港及內地在建造和施工規範標準的差異，強調容納國家安全標準非常高，「對接」不代表踰越本港一直以來在安全上的底線，強調會制訂安全但務實的標準。



運輸及物流局局長陳美寶（廖雁雄攝）

政府早前表示將委託深圳市政府協助興建港深西部鐵路的香港段隧道。陳美寶接受《明報》訪問時說，未來控制鐵路項目工程成本有兩個方法，一是參考港深西部鐵路，委託內地建造部分路段；二是港鐵與內地合作分工，物料及設備等方面「慳得就慳」。政府亦已要求港鐵日後推展鐵路項目探討多與內企合作，例如連接新田和深圳皇崗口岸的跨境「北環線支線」，及連接錦上路至古洞的北環線主線，港鐵已着手研究由內地參與建造。

港深西部鐵路（洪水橋至前海）香港段 – 初步走線（立法會交通事務委員會 鐵路事宜小組委員會文件）

以高鐵及國家參與歐盟國家鐵路工程為例 強調國家安全標準非常高

但兩地工程標準又如何接軌呢？她承認，目前本港鐵路項目只有針對港鐵的建造和營運標準，引入內地建造商或營運者後，預計需將本港建造和施工規範標準與內地「對接」，並涵蓋建築署、機電署、消防處、路政署等部門，另亦要立法規管營運者，預計其他營運者或以牌照或專營權方式營運項目。

至於引入內地標準後會否難作有效監督，陳美寶表明不認同，強調國家標準也很嚴格，並以高鐵為例，指內地高鐵速度快，安全標準亦非常高。此外，內地建造商亦有參與建造歐盟國家的鐵路，反映內地標準與歐盟標準「對接」。

啟德智慧綠色集體運輸系統即將上馬（運輸及物流局FB）

綠色集運系統也擬吸引內地公司參與

除了重鐵系統外，本港還有多項綠色智慧集體運輸系統將陸續開展，陳美寶稱會透過公開招標吸引內地公司參與，日後或由內地製造組裝合成預製組件，本地企業負責組裝工程。

陳美寶又稱，啟德系統及東九龍系統均以創新的財務組合方案推展，採用「建造、營運及移交（BOT）」模式之餘，當局亦向機構批出車廠用地上蓋的物業發展權，作為財務資助，目標是毋須用公帑，藉吸納市場力量推展項目，當中啟德系統今年8至9月招標，東九龍系統今年內稍後公布最終方案、明年招標。