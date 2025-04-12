資深曼聯迷羅淑佩慶失而復得　五個表情符號有玄機？｜政壇諸事町

立法會在過去一星期舉行審議本年度預算案的特別財委會，各政策局局長皆要出席講解各自負責範疇在新一年的收支詳情，文化體育及旅遊局局長羅淑佩上周四便因為要與會，錯失了一個寶貴的機會。不過，她又失而復得，讓她高興得要在社交平台放享喜悅，但又大嘆愛隊近期屢次錯失贏波機會要「哭波喪」，還留下一連五個表情符號表達心情。



羅淑佩（中）與曼聯名宿約基（左二）大講波經（羅淑佩FB）

眾所周知，局長英國足球勁旅曼聯的球迷，她在上任文體旅局局長之初，適逢曼聯傳奇領隊費格遜來到香港沙田馬場，觀看愛駒比賽，當時羅淑佩已透露自己「係一個40年嘅曼聯粉絲」，第一個喜歡的球員是韋西迪（Norman Whiteside）。

她的愛隊今年5月底再度來港與香港足球代表隊進行友誼賽，周四舉行訪港記者會，恰好撞上她要到立法會出席特別財委會，履職當然最重要，她唯有放棄為愛隊記招撐場的機會。幸好，主辦方連同曼聯名宿約基星期五到訪文體旅局，她在社交平台上寫道：「使我可以向他們表達渴望見到紅魔「夫添」（全隊）上陣的強烈意願。」她又展示了一件印有友賽日期的球衣，順便宣傳這件本港足球界的盛事。

羅淑佩（右）與曼聯名宿約基（左）一起展示印有友賽日期的球衣（羅淑佩FB）

她又指，約基仍然十分「fit」，雙方更有談及曼聯近期幾場和波，她說如果曼聯前鋒的把握力如約基當年，球隊處境應該大不相同！

最後，還來了一句：「哭波喪完畢！」和留下五個笑到哭的表情符號，盡顯資深球迷對愛隊的愛。