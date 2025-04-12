資深曼聯迷羅淑佩慶失而復得 五個表情符號有玄機？｜政壇諸事町
撰文：文維廣
出版：更新：
立法會在過去一星期舉行審議本年度預算案的特別財委會，各政策局局長皆要出席講解各自負責範疇在新一年的收支詳情，文化體育及旅遊局局長羅淑佩上周四便因為要與會，錯失了一個寶貴的機會。不過，她又失而復得，讓她高興得要在社交平台放享喜悅，但又大嘆愛隊近期屢次錯失贏波機會要「哭波喪」，還留下一連五個表情符號表達心情。
眾所周知，局長英國足球勁旅曼聯的球迷，她在上任文體旅局局長之初，適逢曼聯傳奇領隊費格遜來到香港沙田馬場，觀看愛駒比賽，當時羅淑佩已透露自己「係一個40年嘅曼聯粉絲」，第一個喜歡的球員是韋西迪（Norman Whiteside）。
她的愛隊今年5月底再度來港與香港足球代表隊進行友誼賽，周四舉行訪港記者會，恰好撞上她要到立法會出席特別財委會，履職當然最重要，她唯有放棄為愛隊記招撐場的機會。幸好，主辦方連同曼聯名宿約基星期五到訪文體旅局，她在社交平台上寫道：「使我可以向他們表達渴望見到紅魔「夫添」（全隊）上陣的強烈意願。」她又展示了一件印有友賽日期的球衣，順便宣傳這件本港足球界的盛事。
她又指，約基仍然十分「fit」，雙方更有談及曼聯近期幾場和波，她說如果曼聯前鋒的把握力如約基當年，球隊處境應該大不相同！
最後，還來了一句：「哭波喪完畢！」和留下五個笑到哭的表情符號，盡顯資深球迷對愛隊的愛。
約基訪港與顏卓彬嚐道地茶餐廳 狠批曼聯：與當年三冠王無得比曼聯訪港︱港足拒當表演賽 揚言認真備戰 6月主場友賽尼泊爾曼聯承諾帶4球星訪港 三日兩夜行程曝光 賽前操練不開放公眾曼聯 vs 中國香港｜4.11 Cityline公售門票購票攻略｜座位表曼聯訪港門票︱預售階段一日內六種票價售罄 最貴$2990尚餘少量曼聯訪港5.30大球場鬥香港隊！門票4.11公開發售 最平390元