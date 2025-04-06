陳茂波：周二公布第四批重點企業　研發智慧交通、腫瘤治療設備

美國上周宣布對全球幾乎所有國家和地區，徵收「對等關稅」，其中中國稅率達34%。財政司司長陳茂波批評美方「單邊主義行徑」，稱香港會繼續實行自由貿易政策，並力數香港近年發展經濟的努力，包括加強招商引資。陳茂波說，本周二將公布第四批重點企業，包括研發AI智慧交通、專注商用服務機器人、聚焦腫瘤治療設備的企業等。



陳茂波曾指，香港要在這波人工智能引領的浪潮中，把握機遇。（鄭子峰攝）

堅決反對美國徵收關稅

陳茂波今日（6日）發表網誌，首先表明堅決反對美國徵收關稅，指此舉屬「霸凌行徑」、「單邊主義行徑」，危及全球經濟發展和供應鏈的穩定。陳茂波說，開放合作是歷史潮流，香港會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策。

他表示，香港要加強招商引資，鼓勵內地和環球企業用好香港「內聯外通」、資金與人才匯聚、訊息自由便捷的優勢，以發展業務、管理財資以至開拓新市場。

周二公布第四批重點企業 研發智慧交通、腫瘤治療

陳茂波透露，將於本周二（8日）公布第四批重點企業，包括深耕高精度人工智能的企業，研發出的智能交通產品和方案已在全國50多個城市應用；另外有專注商用服務機器人的企業，其產品已出口至全球40多個國家和地區；也有聚焦外科設備的醫療科企，在全球治療逾30萬宗腫瘤病例，累計申請900多項專利。陳茂波形容這些重點企業的技術、產品和服務都極具國際競爭力，引進重點企業辦公室將與它們簽署合作意向書。

去年11月11日，陳茂波出席重點企業夥伴簽約儀式，與企業代表和其他嘉賓交流。（政府新聞處）。

重點企業未來數年為港帶來近500億元投資

引進重點企業辦公室2022年底成立，旨在引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等行業。陳茂波指，兩年來已吸引八十多間重點企業，料未來數年合共為香港帶來近500億元的投資、創造逾2萬個職位，並助推本港新型工業化。