特朗普關稅｜曾俊華：樣樣美國製造要賣幾錢？歷史教訓非白費無聊

美國關稅政策近日再變，總統特朗普豁免向手機、手提電腦、晶片等徵收對等關稅。財政司前司長曾俊華今日（13日）再評關稅政策，提到自由貿易令各國分工做專長的事，引伸全球產業鏈出現，用最平價錢買入質素最好的產品，「我真係好難想像，如果樣樣美國品牌產品都要Made in USA，究竟嗰啲產品要賣幾多錢？」質疑美國人民是否真正受惠。



他說歷史經驗及教訓不是白費無聊，而是讓後人去學習如何趨吉避凶，提醒如果各國再奉行保護主義，「偶一不慎，隨時會演變成軍事上嘅戰爭」，歷史教訓不能忘記。



曾俊華回歸後出任海關關長。（曾俊華FB）

憶當年爭一步出任世界海關組織主席

曾俊華在Facebook表示，憶起九十年代調任貿易署時，代表香港負責關稅暨貿易總協定（GATT）的關稅談判，至回歸後出任海關關長，參與過不少世界海關組織（WCO World Customs Organization）活動，曾任亞洲區主席及以臨時主席身分，主持世界海關組織於布魯塞爾總部的大會。

如果當年唔係董建華先生要我升職為規劃地政局局長，我喺關長崗位可以做多兩年，我可能都會成為 WCO 嘅主席。WCO 旨在簡化各國海關制度同程序，改善海關運作，推動國際貿易發展。 財政司前司長曾俊華

曾俊華2001年以世界海關組織亞太區主席身份，參與地區海關會議。（曾俊華FB）

曾俊華表示自由貿易發展，令到全球各國分工，不同地方去做專長的事，即所謂「比較優勢（comparative advantage）」，全球產業鏈、供應鏈、物流業隨之出現，令大家可以用最平價錢，買入質素最好的所需產品。

我真係好難想像，如果樣樣美國品牌產品都要Made in USA，究竟嗰啲產品要賣幾多錢？美國人民係咪真正會受惠呢？ 財政司前司長曾俊華

曾俊華憂隨時演變軍事戰爭

曾俊華表示戰後大家都希望發展經濟，改善民生，自由市場確是促進經濟發展不可或缺的部分，所以各國不約而同有很多雙邊和多邊的貿易協議，四十年代尾多國簽訂「關貿總協定」，推動自由貿易往來，降低國與國之間的關稅稅率，拆除貿易壁壘，九十年代再演變成世貿組織。

歷史嘅經驗同教訓，唔係白費無聊，而係卑後人去學習，學懂點樣去趨吉避凶。 財政司前司長曾俊華

曾俊華表示如果各國再次奉行保護主義，築起貿易壁壘，最後必定會提升對食物、能源、貨運航道各方面保衛措施，提醒「偶一不慎，隨時會演變成軍事上嘅戰爭」，歷史教訓不可以忘記。