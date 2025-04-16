中美關係︱譚耀宗：港美商人民間交流沒問題　政界會面小心被利用

港澳辦主任夏寶龍昨（15日）在「全民國家安全教育日」特別提到，港商背叛出賣國家利益無好下場。全國港澳研究會副會長、前全國人大常委譚耀宗今早（16日）在電台節目中表示，關鍵是港商的行為及做法是否有損國家利益，如果純粹民間性質「無所謂」。他又指，如與美國國會議員來往，就要小心被人利用來宣傳，「有啲嘢可能冇乜好處，甚至負面，要好小心」。



特區政府高層和中央駐港機構高層均有出席政府舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮（盧翊銘攝）

2025年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

譚耀宗說，商界及企業與美國之間的來往，關鍵在這些行為、做法是否有損國家利益，如果純粹民間性質「冇所謂」，因很多港商都會與美國商人有生意來往。不過他認為現時與美國「做生意係困難」，因為關稅已加至145%，「點做啫？冇得好做」。

他又指即使現時港府去與美國政府商討亦沒有意思，「我諗都無謂㗎喇，以香港同美國政府去講，講乜嘢呢？」。譚耀宗亦批評美國政府會攻擊與其商議的國家，同時說美國民間也很反對其政府的霸凌行為。

譚耀宗今日（16日）說商界及企業與美國之間的來往，關鍵是這些行為及做法是否有損國家利益，如果純粹民間性質「冇所謂」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

譚耀宗認為，與美國政府的往來「呢啲要具體去拿捏」，但總體精神是民間交流沒有問題，不過與當地政府交流便沒有需要，尤其近日美國政府「招招都對住香港」，又對香港官員作出制裁。民間交流的必要在，港商有時候亦要說好香港故事，說好中國故事。

至於與美國國會議員會面又如何？譚耀宗強調要小心，他認為美國國會議員「有時利用你嚟宣傳」，要避免被人利用；或者在雙方會面時「被佢噴到一臉都係，有乜謂」。他亦強調，有些事沒有甚麼好處，甚至有負面影響時，「要好小心」。

被問到特朗普是否促使其他國家團結，譚耀宗笑說「可能佢有佢目的，但可能對我哋有利」，他續說現在正爭取與國際建成命運共同體，又指現時中國站在道德高地。