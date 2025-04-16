巴拿馬運河︱譚耀宗：企業要小心助紂為虐　民族大義前錢銀不重要

港澳辦主任夏寶龍昨日在「全民國家安全教育日」提到，港商背叛出賣國家利益無好下場。外界估計夏寶龍暗示長和出售巴拿馬運河一事。

全國港澳研究會副會長、前全國人大常委譚耀宗今早（16日）在電台節目中表示，某企業表面上是出於商業考慮，但可能助紂為虐令國家不利，這些事就「唔好做，要更小心」。他又認為運河一事是「錢銀問題啫」，認為民族大義更重要，「唔覺得錢銀好重要」。



4月15日，香港舉行「全民國家安全教育日」開幕禮。（盧翊銘攝）

2025年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

夏寶龍在「全民國家安全教育日」致辭時表示，香港人素有愛國愛港的優良傳統，特別是近代以來，和祖國心連心手牽手，例如抗美援朝，霍英東向祖國運送戰略物資。譚耀宗認為，夏寶龍是利用霍英東這個「正面例子」來鼓勵港商，因韓戰期間，中國極缺物資情況下，霍英東為國家解困。「呢種精神好值得學習」，如商人幫助國家會得到後世及國家稱讚傳頌。

他又指，夏寶龍是希望工商界以港為家，繼續在港投資，貢獻國家，希望企業家「可以頂得住」，在困難時期更能表現出民族堅定性。譚耀宗認為現時只是暫時困難，相比起韓戰時，中國軍隊被迫出兵，裝備單薄但仍可以應付，將敵方「迫返三八線，打贏韓戰」，更何況中國現時已是世界強國，更不用擔心。

譚耀宗今日（16日）說商界及企業與美國之間的來往，關鍵是這些行為，做法是否有損國家利益，如果純粹民間性質「冇所謂」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

夏寶龍亦說，希望工商界要支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，為香港繁榮穩定注入更多活水。譚耀宗表示夏寶龍是想鼓勵港商，要對香港、未來及國家前景有信心，且仍有很多發展機遇，當有困難時，如「有信心，衝得到上去」，在危難時不需要退縮，要掌握機會，成功的話「你就最威喇」。

譚耀宗回應《大公報》有評論指「某知名港企」賣海外港口，可能有違23條立法原則（黃寶瑩攝）

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

被問到長和出售巴拿馬運河經營權一事，譚耀宗指他並非當事人，不清楚交易內容，但企業應守住「唔好益咗對手，損害國家利益」的大原則。至於由中國買下經營權的提議，譚耀宗說「國家有國家策略」，只會指出問題所在。在經營權事上，他認為企業「捲埋入去有咩利益呢」，又指如有損失都不過是「錢銀問題啫」，民族大義更重要，亦可令人明白香港商界「唔係有錢賺就得」。