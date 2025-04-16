關稅戰｜盧偉國：我命由我不由天　話知美國加到345%

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日（15日）發表講話，批評美國對香港的遏制打壓無所不用其極，對香港加徵關稅做法是蠻橫霸道、無恥至極。經民聯今日（16日）就香港應對全球關稅戰提出建議，經民聯主席盧偉國回應夏寶龍講話，指美國對香港打壓，香港作為沒有關稅的自由港都被美國額外徵收145%關稅，今日更可能加到245%。不過，他指「話知佢（美國）加到345%，我命由我不由天！」



經民聯就香港如何應對關稅戰提出建議。（馮子健攝）

經民聯促港府支援中小企 建議發港元及離岸人民幣穩定幣

經民聯今日提出三項建議應對關稅戰。第一，促請港府及時採取措施支援商界，包括進一步優化「中小企融資擔保計劃」，延長「還息不還本」12個月，重推出口信用保險局在疫情期間實施的「百分百信用限額提升計劃」等。

第二，敦促香港發揮航運貿易中心優勢，拓展貿易空間。包括成立專項「搶企業」基金，提供補貼或「握手費」以吸引龍頭，繼續舉辦大型峰會探討關稅戰背景下的合作機遇等。

第三，建議強化香港國際金融中心競爭力，吸納國際資金。當中包括研究如何吸納因全球資產市場波動而來港避險的國際資金，發展官方認證的港元穩定幣及離岸人民幣穩定幣，適應去美元化趨勢及推進人民幣國際化。

經民聯促優化「中小企融資擔保計劃」，延長「還息不還本」12個月。（馮子健攝）

總商會將訪美 林健鋒：不期望幾日行程可解決問題

香港總商會將於4月24日訪問美國，代表總商會的立法會議員林健鋒被問及會否見美國官員、議員，會否就關稅進行討論。林健鋒表示，民間交流不應斷絕，關稅大戰下美國零售商都是受害者，瘋狂加關稅沒有人可得益，但不期望短短幾日行程可以解決問題。

經民聯認為要提升香港作為國際金融中心的地位。（馮子健攝）

如何回應長和擬賣巴拿馬資產？ 龍漢標：不發表意見

港澳辦最近多次轉發《大公報》評論文章，批評長和擬售賣巴拿馬碼頭資產，身兼香港地產建設商會秘書長的經民聯立法會議員龍漢標被問及有何回應。他表示，港澳辦、中聯辦、特首都就該議題發表了意見，今日集中討論關稅，他不會發表任何意見。