夏寶龍「賣國無好下場」論　政界「留一線」避點名長和｜政圈觀察

長和賣巴拿馬碼頭餘波未了，暫緩交易一周後，港澳辦主任夏寶龍趁國家安全教育日，用上《大公報》批評長和的類似字眼，不點名提醒各界「關鍵時刻出賣國家利益絕不會有好下場」，令長和賣碼頭議題再炒起。京官開腔意有所指，威力固然大於轉發文章，觀乎政圈今次反應相對平靜，港澳辦上一次轉載涉及長和的文章更已是兩星期前的事。



曾點名質疑長和的建制派重量級人物葉劉淑儀，以至譚耀宗也「留一線」避點名長和，亦無將夏寶龍講話與長和連上關係。一名行會中人坦言不敢妄下評論，畢竟交易已暫緩，「唔應該跳去結論話長和不顧國家利益」。誠然，目前風聲四起，一時傳出意大利家族成主力買家，一時又傳國企收購長和碼頭，「枱底」談判或許如火如荼，政圈都不敢「跟車太貼」。



4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

夏寶龍引批評長和文章 不點名提醒「賣國無好下場」

夏寶龍連續第三年出席香港「全民國家安全教育日」開幕致辭，昨天（15日）的論調明顯與前兩年截然不同，由勉勵商界拚經濟謀發展，轉口風強硬炮轟美國是破壞香港的「最大黑手」，再重溫過去港人在關鍵時刻愛國行動事蹟，「關鍵時刻出賣國家利益，絕不會有什麼好下場，必將背負歷史的罵名。在大義大節面前，要特別清醒」，字眼與港澳辦近日針對長和出售港口而轉發的一連串批評文章如出一轍。

政界對夏寶龍「賣國無好下場」論的反應，較之前港澳辦轉載文章時平靜，不單無將言論與長和拉上關係，更避點名長和。（盧翊銘攝）

葉劉、譚耀宗避點名長和

事隔一天，政界對夏寶龍「賣國無好下場」論的反應，較之前港澳辦轉載文章時平靜，不單無將言論與長和拉上關係，更避點名長和。其中，曾撰文點名質疑長和賣港口不事先「打招呼」怎說得過去的行政會議召集人葉劉淑儀，在電台節目被問到夏寶龍的言論是否意有所指，僅表示「大家可以自行解讀，這是一個很嚴厲的警告。」

葉劉淑儀（廖雁雄攝）

然而，葉劉淑儀的回應亦意有所指，提到「地產商好明白，哪些人來港買樓最多？」、「當然有些自己認為有全球發展的企業想法不同」。

譚耀宗形容自己並非當事人，不清楚長和交易內容。（黃寶瑩攝）

同日，在電台節目被問到夏寶龍言論及長和賣碼頭一事的，還有全國人大前常委譚耀宗。不過，譚耀宗形容自己並非當事人，不清楚交易內容。他以「某企業」稱呼，指如果表面上是出於商業考慮，但可能助紂為虐令國家不利，這些事就「唔好做，要更小心」。他又認為運河一事是「錢銀問題啫」，認為民族大義更重要，「唔覺得錢銀好重要」。

夏寶龍開腔拍片意有所指，威力固然大於港澳辦轉發文章，觀乎政圈反應皆「留一線」。（盧翊銘攝）

政界「留一線」不再指長和不顧國家利益

夏寶龍開腔拍片意有所指，威力固然大於港澳辦轉發文章，觀乎政圈反應皆「留一線」。一名資深行會成員坦言，目前掌握的事實不多，不敢妄下評論，因為之前的交易最終無完成到，「唔應該跳去結論話長和不顧國家利益」，形容大家都不知發生甚麼事，畢竟賣巴拿馬碼頭屬敏感交易，不宜過於公開，夏寶龍的言論可能只是「嚇下你」，未必是有人正在做不顧國家利益的事。

行會成員湯家驊曾撰文評論長和要飲水思源，就賣碼頭一事反問長和「是否只重唯利是圖，不需顧及國家利益」。（梁鵬威攝）

曾指長和要飲水思源 湯家驊：宜家批評長和唔公平

有建制中人表示，無避忌評論長和，亦不覺得政界有所避忌。行政會議成員湯家驊上月曾撰文評論長和要飲水思源，就賣碼頭一事反問長和「是否只重唯利是圖，不需顧及國家利益」。

湯家驊向《香港01》表示，自長和暫停交易後，不時有新進展，「宜家批評長和唔公平，大家唔知發展到咩地步」，加上夏寶龍的言論不點名，似乎是語重心長地向商界喊話，「唔覺得針對長和」，整篇致辭的對象是針對美國較多，並希望各界協助香港發展，「如果有人對號入座都無辦法」。

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（政府新聞處）

港澳辦兩周無轉載批評長和文章。（港澳辦）

港澳辦兩周無轉載批評長和文章 政圈不「跟車太貼」

港澳辦自3月15日起轉載批評長和的文章，對上一次轉載有關長和的文章已是4月3日，即是長和原訂簽署向貝萊德-TiL財團出售港口文件的期限後一天。

隨著國家市場監督管理總局開腔預告將依法審查交易，稱要保護市場公平競爭，近日長和賣碼頭風聲四起，一邊廂《華爾街日報》傳出內地政府與富豪及國企接洽，詢問是否有興趣收購這些港口，有可能在貝萊德的交易失敗後接管部分港口；

另一邊廂，彭博社傳出意大利富豪家族旗下的TiL為財團內主力投資者，但捲入政治風波的兩個位於巴拿馬的港口，則會由貝萊德控制。政界相信，「枱底」談判或許已如火如荼，北京相信已介入事件，政圈都不敢「跟車太貼」，靜待賣碼頭一事演變，免輕舉妄動得失任何一方。