夏寶龍講話｜譚耀宗：能給長和啟發、為錯誤決策承擔責任取消交易

長江擬出售巴拿馬運河港口等海外資產，持續受關注。而中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前的發表措辭強硬的發言，全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，夏寶龍的講話是希望香港工商界和企業家正確認識自身事業與香港發展、與國家發展的關係，永遠不捨大義、不忘國家利益，這些話相信可以給長和一些啟發。



譚耀宗又說，長和需要為自己早前的錯誤決策承擔責任，取消與美國貝萊德牽頭的財團的交易。



夏寶龍「賣國無好下場」論 政界「留一線」避點名長和｜政圈觀察

4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

夏寶龍星期二（15日）特區政府舉辦的在第十個「全民國家安全教育日」發表主旨講話。在中美爆發關稅戰背景下，夏寶龍的措辭顯然較過往兩年他在同一場合的發言強硬，他借回顧港人、點名莊世平和霍英東在歷史關鍵時刻愛國行動，提出：「那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場」。

夏寶龍在「全民國家安全教育日」主旨講話全文

譚耀宗/歐嘉樂攝）

譚耀宗：夏寶龍講話可給長和一些啟發

譚耀宗昨日（16日）曾在電台節目中解讀夏寶龍的談話，當時並未直接觸及長和。但他在今日（17日）《大公報》的訪問中直指，夏寶龍的主旨講話雖然沒有點名，但「大家心知肚明」，相信講話可以給長和一些啟發。

他又指，夏寶龍引用莊世平和霍英東的「正面例子」來鼓勵港商，因為大家相信香港同胞與祖國同舟共濟心相連，當國家安全和發展利益面臨威脅時，香港工商界一定會作出正確選擇。

長和擬出售包括巴拿馬運河等海外資產，引發關注。（Reuters）

交易涉關鍵基建定要考慮對國安等領域影響

他認同，做生意追求利潤無可厚非，但如果是跨國交易且涉及關鍵基礎設施，一定要考慮到對香港社會，及對國家安全、貿易、航運等領域可能帶來的影響。譚耀宗強調，現時世界形勢複雜，每一個國民都不能作出任何傷害國家發展利益及民族情感的事。尤其是當跨國交易涉及關鍵基礎設施時，企業一定要考慮到對香港社會以及對國家安全、貿易、航運等領域可能帶來的影響，不能作出任何傷害國家發展利益及民族情感的事，在大是大非面前應當堅定地站在歷史正確的一邊。

譚耀宗：長和要為早前錯誤決策承擔責任 取消與美國財團牽頭的交易

他又說，美國表明要介入巴拿馬運河控制權，巴拿馬政府亦有反應：「（長和）捲入去又何必呢？」譚耀宗說，長和表面上是出於商業考慮而進行交易，但可能助紂為虐對國家不利，這些事就「唔好做，要更小心」。

譚耀宗重申，企業應守住「唔好益咗對手，損害國家利益」的大原則。長和需要為自己早前的錯誤決策承擔責任，取消與美國貝萊德牽頭的財團的交易，又認為「至多只是錢銀問題」，相比之下民族大義和國家安全更為重要。

最後，他引述夏寶龍講話表示，在當前美國極限打壓的形勢下，更需要企業家以「烈火金剛」的堅強品質建設香港，在國家利益、民族大義面前，捨小我為大我，用實際行動愛國護港。。

長和擬出售海外港口資產，引發爭議

報道指交易背後最大推手是意大利Aponte family

另外，《南華早報》引述消息指，長和（0001）擬向美國貝萊德（BlackRock）牽頭的BlackRock-TiL財團出售中國以外港口資產出現新轉折，揭示主力投資者並非美資，而是一個低調的意大利家族Aponte family。報道引述消息指，這個意大利家族是 Mediterranean Shipping Company (MSC)背後的最大推手，旨在取得海運業的全球領導地位。MSC作為全球最大的航運公司，市場佔比逾兩成，旗下TiL（Terminal Investment Ltd.）正是聯手美國貝萊德參與今次與長和的交易。