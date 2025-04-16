夏寶龍講話｜葉劉：提醒企業勿利字當頭　與國家關係欠佳「蝕底」

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在全民國家安全教育日透過視像發表主旨講話，提到商人莊世平和霍英東的事蹟。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日指出，夏寶龍以莊世平及霍英東例子來提醒企業家，如果純粹利字當頭，不顧國家利益，不會有好結果。至於是否意有所指，她指大家可以自己解讀，但認為這是很嚴厲的警告。她又指一些全球性發展的企業可能有不同考量，但與自己國家關係不好仍是會「蝕底」。



夏寶龍表示維護國安沒有局外人。（盧翊銘攝）

夏寶龍「全民國家安全教育日」講話全文

葉劉：借香港為例說明美國關稅戰的荒謬

葉劉淑儀今早在港台節目《千禧年代》說，夏寶龍的講話發放很多重要訊息，包括以香港為例子說明美國開徵所謂「對等關稅」的荒謬之處，包括香港對美國是零關稅和過去十年美國對香港有貿易順差逾二千七百億元。同時，也告訴美國人：「中國人好打得、好捱得，不會獻媚」。

被問到夏寶龍的講話中提到新中國成立之初，商人莊世平不懼港英當局施壓，毅然升起全香港第一面五星紅旗；抗美援朝時期，另一名港商霍英東曾組織船隊突破美西方的封鎖，向祖國運送大量急需緊缺的戰略物資等事蹟。葉劉淑儀認為，夏寶龍以莊世平及霍英東例子來提醒企業家，國家利益的重要性。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（黃浩謙攝）

（企業家）純粹利字當頭，不顧國家利益不會有好結果。（是否意有所指？）大家可以自行解讀，這是一個很嚴厲的警告。 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀

不認同商業決定與國家利益會有衝突

至於商業決定會否與國家期望與利益如何平衡？會否有衝突？她斬釘截鐵地表明：「看不到會有衝突」。她指香港的最大貿易投資夥伴正是國家，相信地產商、金融界和企業也明白。

地產商好明白，哪些人來港買樓最多？金融界最明白，乜嘢資金流動最多吖？乜嘢有實力的企業最能吸引外資？大家好明白嘅。 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀

不過，她也補充指有全球性發展的企業或有些不同想法，但；「同自己國家關係不好，始終「蝕底」。

至於商界如何自處？她指，做好自己的事、要團結，與國家站在同一立場。香港做好發展包括北部都會區、發展創科。她表示，特區政府已不斷擴大朋友圈，努力開發不同市場，但同時不會放棄傳統的歐美貿易夥伴。

葉劉淑儀指香港要爭取美國民間支持（甄挺良攝）

要區分特朗普政府與美國商界 爭取美國民間支持

被問到應如何解讀夏寶龍發言中提到的外國代理人？她指是過去代表美國價值觀，在本港推動美國利益的人。她又指，昨天也有多名官員提到的軟對抗，正是一些人散播迷惑人心、推動美國利益的言論。

至於政、商界如何與美國方面保持聯繫，她認為要區分特朗普政府和美國商界，爭取美國民間支持，又指現時很多民間組織向特朗普政府提出訴訟。