澳門《論盡媒體》兩記者被指擾亂立會　錄口供11小時後移送檢察院

澳門立法會周四 （17日）就特首岑浩輝任內首份《施政報告》辯論，當地兩名《論盡媒體》記者到立法會採訪，被立法會人員以「空間有限」為由，拒絕他們到會議廳採訪，只能到公眾室旁聽。兩人理論，後被警方以「妨礙議下會秩序」及「非法錄影」為由帶走調查。《論盡媒體》晚上表示，治安警察局當晚指兩人「嚴重擾亂現場秩序」，有「強烈跡象」涉嫌觸犯「擾亂澳門特別行政區機關之運作」罪，案件將移送檢察院偵辦。



當地兩名《論盡媒體》記者今日 （17日）在立法會採訪期間，被警方以「妨礙議會秩序」及「非法錄影」為由帶走調查。

警方：「強烈跡象」顯示涉犯「擾亂澳門特區機關運作」

《論盡媒體》指出， 兩名記者上午約10時被帶到北安警察局總部大樓，以嫌犯身份錄完口供，大約晚上9時離開警局，全程共約11小時。 多間傳媒機構曾在下午警方例會查問案件調查情況、兩名記者狀況等，均未有回覆。至晚上9時許，治安警察局發放短訊簡述案情。

治安警的訊息中表示，在上午約9時23分，「有兩名網媒記者因不滿立法會的相關安排，拒絕進入立法會演講廳，繼而在現場擾攘並多次嘗試進入議事大廳不果，其後在現場大聲叫囂，經立法會工作人員多次作出勸喻無效。由於上述人士的行為嚴重擾亂現場秩序，故立法會人員要求警方協助。由於兩人涉嫌影響立法會運作，本局人員遂將兩人帶返本局協助調查。 」

訊息提到，「經調查，有強烈跡象顯示上述兩人涉嫌觸犯《刑法典》第304條『擾亂澳門特別行政區機關之運作』罪，案件將移送檢察院偵辦。」

《論盡媒體》總編輯甄小島被帶返警察局

《論盡媒體》表示，兩名記者早上到9時許到立法會，打算採訪施政報告辯論。她們僅獲發「藍卡」採訪證，只准到公眾旁聽室，不准進入會議廳。記者遂向立法會人員理論，後來有10多名警員和守衛築成人牆、拉起紅線等。

據了解，被帶走的包括《論盡媒體》總編輯甄小島，她目前在氹仔北安碼頭大馬路治安警察局總部大樓落口供。

岑浩輝前日（15日）到立法會大會發表任內首份就施政報告，據報期間部分記者不准進入立法會大廳，並禁止影相。（論盡媒體）

有記者被拒到會議廳採訪岑浩輝發表施政報告

岑浩輝前日（15日）到立法會大會發表任內首份就施政報告，據報期間部份記者不准進入立法會大廳，並禁止影相，包括《論盡媒體》三名記者，只可以大廳旁公眾室看直播。

及後記者追問澳門新聞局副局長黃樂宜，為何立法會大會篩選採訪傳媒、以及拒記者入場，黃樂宜回應指「你去問下立法會。」