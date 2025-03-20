啟德桌球賽逐客令解不清　羅淑佩稱即場有問安排　形容屬低級錯誤

月初啟德體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽發生「趕客」風波，擾釀近半月逐客令由何方拍板仍成謎。曾批評「情况不理想」的文化體育及旅遊局長羅淑佩今日（20日）在報章專訪稱，當晚在場觀賽的她當首場賽事舉行至晚上10時許時已向下屬查詢一旦超時的安排，獲回覆稱「主辦方和園方會有決定」。

羅淑佩稱當時她估計可如紅館處理演唱會超時方式處理，但她回家收看直播時卻發現須安排觀眾離開，即感「咁唔係好得喎」。

羅淑佩形容事件屬低級錯誤，事後回顧是主辦方與園方溝通過程「唔係好對到嘴」，但稱並非罪無可恕，政府的監察方式包括督導園方，日後若發生事故，政府必須能即時聯絡園方高層，而活動主辦方及園方高層也要對接。



圖為2025年3月4日，文體旅局局長羅淑佩等主禮嘉賓，一同為世界格蘭披治桌球大獎賽進行開球禮。（羅淑佩Facebook圖片）

羅淑佩在《明報》訪問指，啟德體育園管理層多來自海外，需時適應香港環境，又指局方與體育園要有緊密合作及運作機制，局方要督導及引導園方，在有需要時提供意見；園方則負責日常營運，若預見有危機或難以處理的問題，須盡早聯絡局方。

羅淑佩周三（19日）在立法會表示，就啟德體育園啟用初期情況，已向營運公司管理層表達高度關注，並指示要迅速調整體制，包括優化決策、溝通及處理突發事件機制，亦要求設立專職發言人，以加強公眾對啟德體育園的認知和信心。

圖為2025年3月5日，啟德體藝館繼續舉行「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」賽事，屏幕打出深宵時段的交通安排。（廖雁雄攝）

羅淑佩今在訪問稱，政府斥巨資興建體育園，對園區運作心急及肉緊，但以照顧小孩比喻始終要「放手」：「一路拖住佢隻手，佢永遠唔識行......告訴它以後應要如何，可能是更加有效的方法」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（梁鵬威攝）

對於世界格蘭披治桌球大獎賽「趕客」風波，當晚在場觀賽的羅淑佩在訪問中憶述，當首場賽事舉行至晚上10時許，已向下屬查詢超時安排，獲回覆稱主辦方和園方會有決定。

她稱當時相信即使繼續比賽，也可如紅館處理演唱會超時的方式處理，故沒有特別擔心處理不來。然而，當她在家收看直播發現場內安排觀眾離開，並從下屬口中得悉事件，便感到「咁唔係好得喎，佢哋諗住點㗎？」

羅淑佩認為事件因主辦方與園方溝通「唔係好對到咀」，最重要是經一事長一智，期望日後不要「一邊一個說法，另一邊又一個說法」，相信只要主辦方及園方事前有良好應變計劃，可免重蹈覆轍。