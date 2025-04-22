港澳辦「港澳平」文章：美國對港惡行自取其辱　中方制裁有力回擊

國務院港澳辦周二（4月22日）發表「港澳平」署名文章，以〈多行不義必自斃 —— 美國對港惡行自取其辱反噬其身〉為題，指中國外交部宣前一天宣布，對涉港問題表現惡劣的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁，是對美國惡行的堅決反制和有力回擊，重申「亂港遏華」的詭計注定徹底失敗，霸權主義的喪鐘正在加速敲響。



國務院港澳辦發表「港澳平」署名文章，重申「亂港遏華」的詭計注定徹底失敗，美國霸權主義的喪鐘正在加速敲響。（資料圖片）

文章批評，美國近期打著所謂維護法治民主自由人權的幌子，變本加厲地對香港進行抹黑攻擊，先是炮制所謂《2025年香港政策法報告》，對中國中央政府駐港機構和港府有關官員實施所謂制裁，再對從不設關稅的香港加徵所謂「對等關稅」，並重新推動取消香港駐美經貿辦事處有關待遇、甚至關閉辦事處法案。凡此種種，再次暴露霸道霸淩的醜惡嘴臉和「亂港遏華」的狼子野心。

見不得香港好 肆意詆毀國安法及國安條例

美國抹黑攻擊香港法治民主自由人權狀況，完全是顛倒黑白、賊喊捉賊。今天的香港，歷經由亂到治、邁向由治及興，居民依法享有比歷史上任何時候都更廣泛的權利和自由。香港向全世界展現了更安全、更自由、更開放、更可預期的營商環境。恰恰是美國，見不得香港好，肆意詆毀香港國安法和香港國安條例，赤裸裸干預香港司法獨立，是香港法治的最大破壞者。

文章又質問美國政府和政客，他們作為粗暴踐踏法治、無法無天的野蠻人，有何資格談法治；作為寡頭政治、金錢政治的奉行者，有何資格談民主；作為攫取隱私、操控輿論的最大黑手，有何資格談自由；作為累累暴行、戰爭衝突的製造者，有何資格談人權。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

利用關稅施壓、經濟霸凌 法治只是遮羞布

文章亦批評，美國長期頻繁對各國實施「長臂管轄」，利用關稅進行極限施壓、經濟霸凌，公然宣稱「無論如何將得到格陵蘭島」、「奪取巴拿馬運河」，甚至聲言讓加拿大成為美國「第51州」，完全背棄國際法和國際秩序，在全球推行「法律恐怖主義」。對美國來說，法治只是維護少數權貴利益、推行霸權主義的遮羞布。

亂港遏華圖謀不會得逞 中國已「備好獵槍」

中方要正告美國政府和政客，「亂港遏華」的圖謀絕不會得逞。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。中國人民從來不信邪、不怕鬼、不怕壓。美國政府和政客的倒行逆施，只會使包括香港同胞在內的全體中國人民更加緊密團結在一起，更加堅定地維護國家安全和香港繁榮穩定。對於一切來犯的敵人，中國已「備好獵槍」。