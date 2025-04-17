夏寶龍講話｜鄭雁雄：激發鬥爭意識　全力支持港府變實際行動

中聯辦今日（4月17日）舉行專題會議，學習中央港澳辦主任夏寶龍周二在「全民國家安全教育日」的主旨講話。中聯辦主任鄭雁雄作領學發言時指出，夏寶龍的講話在中美戰略博弈加劇的大背景下提出，時點特殊、意義重大，中聯辦要全面落實好中央要求，全力支持行政長官和特區政府把中央期望變成實際行動。



鄭雁雄表示，針對美國的極端霸凌行為，夏寶龍的講話火力全開、痛快淋漓，通篇充滿鬥爭精神、民族氣概，警醒對美立場與職責擔當，激發了香港社會的家國情懷、鬥爭意識。

他提出四個把握，包括：把握政治性，進一步增強「兩個維護」（「堅決維護習近平在中共全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導）的高度自覺；把握鬥爭性，進一步武裝勇於戰鬥的鬥爭精神；把握引領性，進一步提高善戰能勝的鬥爭本領；把握鼓動性，進一步堅定對美鬥爭的必勝信心；把握指導性，進一步明確香港鬥爭的職責任務。

夏寶龍表示維護國安沒有局外人。（盧翊銘攝）

鄭雁雄強調，中聯辦要在中央港澳工作領導小組及中央港澳辦統一指揮下，堅持打整體戰、主動戰，全力服務中央對美戰略、治港方略。要把夏寶龍講話精神貫徹到當前對美鬥爭、維護國家安全的大局中去，更加清醒把握當前香港局勢、堅定發揚鬥爭精神、深入用好鬥爭手段、自覺築牢堅固屏障、有力有效守好底線。