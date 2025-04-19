港府找人大政協「誓師」　因社會未理解「作戰令」？｜政圈觀察

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍周二（4月15日）在「全民國家安全教育日」發表主旨講話，狠批美國對香港種種打壓。夏寶龍既表明中方對關稅戰的立場，亦顯然是在警示香港不能置身事外。夏寶龍講話的兩日後，特區迅速「動員」，召開港區全國人大代表及全國政協委員專題座談會，主題是「團結應對美國歪理濫施關稅」，行政長官李家超更在席上提醒大家：準備打好持久戰。



有資深政界人士認為，中美博弈升溫之際，香港仍有人想「走精面」，意圖在中美關稅戰下「左右逢源」或置身事外，人大政協較熟悉國情，理應比較清醒，故特區政府先邀請他們召開「誓師大會」，高調地展示對關稅戰的態度。



4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

夏寶龍講話指「丟掉幻想」 暗藏玄機？

夏寶龍在今年國安教育日講話中，大篇幅炮轟美國，直言美國「不是要我們的稅，而是要我們的命」。他同時嚴正表示，背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場，提醒香港社會在大是大非面前，要堅定地與國家站在一起。夏寶龍還表示，如果以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的，呼籲大家要丟掉幻想。

這番措辭強硬的講話如同告知香港，需進入「戰爭」狀態。熟悉國情的政界人士表示，夏寶龍講話提及「丟掉幻想」，其實下一句是「準備鬥爭」，出自毛澤東，只要對國家歷史有一定認識，聽到夏寶龍當日講話，相信就已明白香港如今應如何自處。

李家超表示必須堅定不移貫徹「總體國家安全觀」，確保國家安全和社會穩定。（政府新聞處）

李家超主持座談會 稱各成員嫉惡如仇、並肩作戰

夏寶龍發表講話後兩日，特區政府迅速召開座談會，邀請港區全國人大代表與政協委員討論如何應對關稅戰。李家超在會上表示，政府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭，越戰越勇。他更指出，參與座談會的各成員「秉持正義，嫉惡如仇，不僅團結一致，建言獻策應對各類挑戰，更提出新部署化解風險，展現韌性和智慧。大家堅定與國家並肩作戰」。

有出席者形容，這場座談會如同「誓師大會」，高調地向外宣揚特區對關稅戰的態度及交代未來的大方向。但首先邀請的為何是人大代表與政協委員？

資深政界人士向《香港01》分析指，社會上未必所有人都理解香港要如何鬥爭，而人大代表與政協委員絕大部分熟悉國情，可以就香港如何「作戰」提出建議。該人士續稱，香港是國家唯一的國際金融中心，首要任務自然是做好金融安全，同時要做好專業服務，才能吸引在外國斷鏈的公司選擇來港固本培元。

不過，該人士形容香港要打的是「防守戰」，一定要做好準備才不會被美國打垮；守護好香港，才能守住國家的大門。他補充道，特區先高調邀請人大政協座談，相信日後就關稅戰再邀其他持份者會面，亦不會令人感到意外。

中聯辦同日舉行專題會議 商會及政黨取消訪美行程

事實上，不單止特區政府迅速反應，中聯辦亦在同一日舉辦專題會議，學習夏寶龍講話精神。中聯辦主任鄭雁雄直言，夏寶龍的講話火力全開、痛快淋漓，通篇充滿鬥爭精神、民族氣概，警醒對美立場與職責擔當，激發了香港社會的家國情懷、鬥爭意識。

鄭雁雄表示，夏寶龍的講話激發了鬥爭意識，中聯辦要全力支持行政長官和特區政府把中央期望變成實際行動。（盧翊銘攝）

與此同時，有商會與政黨宣布取消訪美行程。這是否代表社會已理解香港進入「戰時狀態」？有座談會參與者直言未必，指出當局從多個層面高調宣揚香港需與美國鬥爭的信息，正正就是要讓社會「溫故知新」，不斷「點醒」部分想「走精面」的人，要讓他們明白自身利於與國家利益同在。該人士打趣說，「戰爭時期」的民間交流如「送羊入虎口」，相信如此局勢動盪下除非是國家領導層會談，其他交流已經失去意義。

對美交流受阻 香港應迎難拓新市場「賺辛苦錢」

特首明言要準備好打「持久戰」，出席座談會並發言的全國政協委員、中華廠商聯合會會長盧金榮透露，李家超提出了繼續進一步融入國家發展大局、加強國際交往合作、䦒拓海外新市場等七個應對措施。本屆特區政頻繁出訪招商引資，尋找新機遇，李家超下月便將率團前往中東，有消息指隨團人員更將首次包括一批內地企業家。

港區全國人大代表和政協委員到政府總部出席「團結應對美國歪理濫施關稅」座談會。

有政界人士強調，關稅戰影響並非短期，香港要做好中長期作戰的準備，雖然到中東、東南亞重新開拓市場可能是「賺辛苦錢」，也要迎難而上，不能只寄望於美國市場。他補充，外訪是否有成效不能只看表面，人才及企業來港或多或少會因為港府對外宣傳香港，相關工作要繼續做。

說到底，關稅大戰本質上源自中美之間的結構性矛盾，不是用飛機大炮決勝負，而是比併雙方的經濟韌力與綜合軟實力。國家堅持「打鐵遇須自身硬」，香港要發揮「內聯外通」的角色，前提也是練好「內功」。夏寶龍今年講話重點雖然是「安全」，但亦重申，行政長官和特區政府作為香港當家人與治理香港的第一責任人，既要履行好維護國安的憲制責任，也必須切實解決發展改革中的矛盾和問題。