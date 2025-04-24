林定國與東盟代表團會面　介紹特邀人士入境計劃　冀加強經貿往來

港府近年持續拓展新興市場，署理行政長官、律政司司長林定國，今日（24日）與訪港的中國—東盟聯合合作委員會代表團會面。他向代表團介紹上月推出的特邀人士入境便利計劃、香港在「一國兩制」下擁有的「內聯外通」優勢等，並感謝他們一直支持香港爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），鼓勵東盟成員國通過香港開拓海外和內地市場。



4月24日，署理行政長官林定國與訪港的中國—東盟聯合合作委員會代表團會面。（政府新聞處）

鼓勵東盟國家透過香港開拓市場

林定國表示，香港與東盟的經貿關係密切，東盟長期是香港第二大貿易夥伴。他介紹港府上月推出特邀人士入境便利計劃，稱可為來自東盟國家的特邀人士，提供更便利的出入境安排，促進香港與東盟的經貿往來和人文合作。

他亦介紹香港的優勢和發展機遇，指香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，一直以來發揮着「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。林定國說，香港作為中國境內唯一的普通法司法管轄區，擁有完善法律制度，及頂尖法律及爭議解決服務的獨特優勢。林定國鼓勵東盟成員國企業，透過利用香港的專業服務開拓海外和內地市場，創造互利共贏。

署理行政長官、律政司司長林定國（梁鵬威攝）

林感謝東盟支持港加入RCEP

東盟成員國一直支持香港爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），林定國對此表示感謝，並期望香港未來與各地加強合作，為企業開拓更多商機。

許正宇邀東盟成員國積極參與亞洲金融論壇

代表團自昨日起一連兩日訪港，其間與港府主要官員、立法會主席和其他主要機構代表會面交流，並參觀超級一號貨站和立法會。財經事務及庫務局局長許正宇與代表團會面時，重點介紹香港金融業的最新發展，列舉香港在多個金融領域的領先地位，並且邀請東盟成員國積極參與香港旗艦金融盛事——「亞洲金融論壇」。

梁君彥籲加強合作維護自由貿易 對抗單邊主義

立法會主席梁君彥與代表團會晤時則強調，香港作爲高度外向型的國際自由港，自由貿易政策是其核心競爭力，而在單邊主義、保護主義抬頭的當下，東盟是值得信任的合作伙伴，彼此需加強合作，轉危為機，共同維護開放包容的自由貿易體系，保持區內繁榮穩定。