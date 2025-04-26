陳美寶：國際航運前景現不明朗因素 港口是｢金漆招牌｣續打拼應對
撰文：潘耀昇
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運輸及物流局局長陳美寶今天（26日）表示，港口是香港其中一面「金漆招牌」，有十分多令自豪的「戰績」，坦言即使現在國際航運前景出現不明朗因素，政府會繼續與業界攜手，遇強越強，一同積極打拼，探討應對方案。
香港是排列第四的國際航運中心
陳美寶在網誌提到香港註冊船舶總噸位排名全球第四，港口滯留率0.69%，與全球平均港口滯留率3.3%相比屬極低水平，反映香港船隊高度安全可靠，國際聲譽優良。除了船舶註冊居於全球先列，香港亦為最多全球十大船舶管理公司設立總部的地方、是全球第二多國際保障及彌償組織成員提供業務的地方，亦有最多全球十大船務融資銀團落戶，在全球綜合實力香港是排列第四的國際航運中心。
避風塘鋼質浮標將以塑膠浮標取代
陳美寶在網誌回顧早前到訪運輸及物流局轄下歷史最悠久的海事處，提到海事處的前身早於19世紀已經成立，足證船舶服務自開埠以來都是不可或缺的存在，稱海事處近年積極求變，讓百多年以來負責港口運作、全港水域安全及管理香港船舶註冊的部門換代更新，包括將陸續以塑膠浮標取代在避風塘使用的傳統鋼質浮標，塑膠浮標的好處是自帶浮標顏色，不用重新噴漆，能減少維修成本之餘，而且因為材質關係，即使與船隻有碰撞，亦能減少船體與船上人員受傷的機會。
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