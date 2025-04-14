關稅戰｜物流發展局提5大對策　陳美寶：與業界團結一致應對

物流發展局周一（14日）召開會議討論美國「對等關稅」等舉措，運輸及物流局局長兼物流發展局主席陳美寶出席，聽取業界意見並商討共同應對。她表示，運輸及物流局將與業界團結一致，局方會擔當帶領角色，就行業發展提供更多具體導向，協助業界配合市場轉型。會議上，運輸及物流局亦提出循五大策略應對。



圖為2025年4月14日，香港物流發展召開會議，就美國濫施關稅聽取物流業界意見，並商討共同應對。（ 政府新聞處圖片）

陳美寶批評，美國早前宣布對不同貿易夥伴濫收所謂對等關稅，無視香港在《基本法》下是單獨的關稅區，以及作為自由港從來不設關稅的事實。局方透過今次會議與業界深入交流，業界雖對持續不明朗的貿易格局擔憂，但仍遇強越強，並積極探討應對方案。

對策包括開拓新興市場、擴大航運及航空網絡

運輸及物流局將循五大策略，帶領業界應對挑戰，包括：（一）開拓新興市場、（二）加強與粵港澳大灣區港口協作共同開拓新貨源、（三）豁免部份貨物的出入口許可證要求以吸引更多中轉貨物、（四）深化與國際港口和船舶合作，以及（五）擴大航運及航空網絡，為香港物流業尋找新增長點，鞏固及提升香港作為國際航運中心、國際航空樞紐和國際物流樞紐的地位和競爭力。

圖為2025年4月14日，香港物流發展召開會議，就美國濫施關稅聽取物流業界意見。運輸及物流局局長兼香港物流發展局主席陳美寶（右二）、運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘（左二）、運輸及物流局副局長廖振新（左一），及運輸及物流局副秘書長陳婉雯（右一）出席。（ 政府新聞處圖片）

與此同時，運輸及物流局亦會與海關等相關政府部門共同協作，推行更多便利業界發展舉措，例如擴展跨境一鎖計劃、自由貿易協定中轉貨物便利計劃，以及空陸鮮活產品專屬快線等貿易便利措施，以加強香港的貨運中轉樞紐功能。