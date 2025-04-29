何敬康嘆港產片寒冬減產　提五招解困：資助戲院播本土實驗電影

近年不時有戲院結業，業界亦大呻港產片減產。新民黨立法會議員何敬康今天（29日）表示電影業正面對非常嚴寒的寒冬，包括人才流失、戲院倒閉、產量減少等，形容業界面對前所未有的困難。他說打入內地市場的合拍片劇本需要滿足兩地審查，導致港味淡化；反觀港味濃的電影，市場空間沒有合拍片大，可能令投資者卻步。



他提出五招支持電影發展，包括推出「港片文化債券」，投資者可按票房分紅，甚至向特區政府申請獲得稅務減免；提倡政府可資助戲院凌晨場次放映本土實驗電影，加強夜間消費等。



何敬康表示，不得不承認香港電影業正面對雙重寒冬。右為何敬康太太Daisy（何敬康FB）

何敬康嘆港產片寒冬減產

何敬康在社交網站Facebook表示，不得不承認香港電影業正面對雙重寒冬，包括製作困境和放映場地同步萎縮，形容過去兩年昂貴租金和串流媒體夾擊下，承載港片黃金歲月的影院地標一間又一間結業。

片商失去唔少實體放映渠道，惡性循環下，戲院越黎越少，導致片商減產，導致觀眾流失，導致更多戲院倒閉。 新民黨立法會議員何敬康

何敬康說戲院不只是電影的容器，更加是香港一代的城市文化，「如果連最後一塊銀幕都消失，香港電影搏盡精神應該棲身何處呢？」他形容港產片與影院的連體關係，註定是一場「一齊生，或一齊死」的命運共同體。

《九龍城寨之圍城》橫掃「第43屆香港電影金像獎」的技術類獎項及成為「最佳電影」，成為全晚最大贏家！（莫匡堯攝）

政府資源有限難支撐 倡開拓新融資渠道

《九龍城寨》與《破地獄》證明「港味」電影仍然有穿透力，不過他說近年電影業面臨轉型挑戰，很多業界都會討論創作空間問題，合拍片可以打入內地市場，但劇本需要同時滿足兩地審查，導致港味淡化，反觀港味濃的電影，市場空間沒有合拍片大，可能令投資者卻步。

何敬康說單靠政府資源難以支撐整個電影圈，一定要開拓破格新融資渠道。右為何敬康太太Daisy（何敬康FB）

何敬康說政府近年透過不同渠道支持電影發展，力度不錯，可惜資源有限，難於覆蓋整個行業，形容資源不外乎錢、投資者，單靠政府資源難以支撐整個電影圈，一定要開拓破格新融資渠道。

新民黨何敬康。（歐嘉樂攝）

提五招撐電影業 倡資助戲院凌晨播港產片

他提出五招撐電影業：一、推動區塊鏈電影融資平台，吸引加密貨幣投資者參與電影製作和投資；二、推出「港片文化債券」，讓機構投資者認購文化債券，投資者可按票房分紅，甚至向特區政府申請獲得稅務減免；三、資助戲院凌晨場次放映本土實驗電影，加強夜間消費；四、觀眾累積一定觀賞時數可兌換電影獨家權益，例如拍攝現場探班、參與道具拍賣；五、北部都會區加入影視基建。他希望社會思考以上建議。