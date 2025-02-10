揭中介疑偽造文件申請「港澳車牌」　何敬康斥濫用機制倡放寬配額

2018年港珠澳大橋落成後，運輸署先後批出3,500個往來港澳的本港私家車配額。新民黨立法會議員何敬康今日（10日）關注配額疑被濫用，揭有中介偽造與澳門有聯繫的證明、有人高價轉讓配額予空殼公司。他去信運輸及物流局建議推出一次往返港澳配額制，事前預約行程便可出發，讓更多人受惠。



港珠澳大橋。（新華社）

中介疑造假資料申請「港澳車牌」

現時香港私家車可申請往來澳門市內的常規配額，有效期內可多次經港珠澳大橋進出澳門。2018年大橋啟用至今，運輸署推出共3,500個香港私家車往來港澳常規配額。

何敬康在Facebook透露接獲多宗投訴，指「港澳車牌」申請資格被濫用，包括有中介涉嫌偽造資料為車主申請配額，甚至是中籤後才造假；亦有人中籤後，高價轉讓獲得配額予空殼公司謀利。

新民黨立法會議員何敬康（鄭子峰攝）

何敬康斥配額申請要求過於簡單

何敬康說，根據他的觀察，在澳門市區內行駛的香港車輛「有如鳳毛麟角」，認為數千輛獲配額的香港私家車，大部分並無經常來往兩地，形容制度「已經被嚴重濫用」。

根據規定，配額個人申請者需在澳門開設公司，或在澳門工作；公司申請者需要在港澳兩地各有一間相連公司，並擔任董事。何敬康認為要求過於簡單，質疑在澳門開空殼公司亦符合要求，亦難以核實聘書和糧單是否自製「造假」等，導致無實際需要的人都可抽籤，形容制度失去設立原意。

新民黨立法會議員何敬康（黃浩謙攝）

倡設單次配額制往返港澳

何敬康今天去信運輸及物流局，建議局方檢討並改革該制度，要求提供香港私家車進入澳門市區的總輛次和平均數字，以評估配額持有者的使用情況。

他亦建議參考「港車北上」、「澳車北上」，推出「來往港澳市區一次性配額制度」，讓合資格車主在網上申請出發日期和天數，即可來往港澳，由於每日配額有限，料不會為兩地交通帶來額外負擔。