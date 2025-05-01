北都｜古洞北及粉嶺北收地　劉國勳偕居民晤政府促加快賠償安置

古洞北及粉嶺北新發展區項目餘下工程涉及收地賠償安排，民建聯新界北立法會議員劉國勳與民建聯北區支部成員，周三（30日）聯同數十名受影響居民，與發展局、地政署、土木工程拓展署、房屋協會等多個部門代表討論有關安排，期望當局加快處理，讓居民盡早獲得賠償及安置。



冀預留彩石邨部份單位予居民選擇

劉國勳提出，位於上水、快將入伙的的彩石邨，租金遠較房協的專用安置公屋相宜，且與受影響居民社區位置較近，期望當局考慮預留彩石邨部份單位予受影響居民，讓居民多一個選項。

房協3個專用安置屋邨，將於5月2日至22日接受申請認購。居民希望房協讓他們有權申購3個專用屋邨的單位，即包括粉嶺百和路的「樂嶺軒」、洪水橋田心路的「樂翹軒」，以及在市區的啟德沐縉街的「樂啟軒」，已獲得房協方面已同意。

促加快現金補償審批 加強資訊發放

對於部份期望領取現金補償的居民，劉國勳期望當局能加快審批程序，讓賠償金無縫到位。他又期望有關部門與居民密切溝通，讓居民明白適合的方案。

發展局副局長林智文承諾，會跟進會上的建議，責成相關部門加強發布居民關注的資訊，並聯同社區聯絡隊加緊跟進一些特別個案。