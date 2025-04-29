房協售3專用安置屋邨　受影響者下月可申購　涵蓋粉嶺洪水橋啟德

發展局今日（29日）公布，受政府發展計劃影響住戶可於下月2日至22日，申購房協3個專用安置屋邨項目，分別為位於粉嶺百和路的「樂嶺軒」、洪水橋田心路的「樂翹軒I」，以及啟德沐縉街的「樂啟軒」，共提供1,573個資助出售單位。房協及地政總署會陸續向相關住戶發信，通知他們申請認購的安排及詳情。



受政府市區發展計劃影響者，只可選購啟德「樂啟軒」的單位；受政府新界發展計劃影響的人士則可選購3個項目任意單位。



下月2日至22日，受政府發展計劃影響住戶可申購房協3個專用安置屋邨項目。（資料圖片）

三個安置屋邨包括粉嶺「樂嶺軒」、洪水橋「樂翹軒I」及啟德「樂啟軒」，其中洪水橋「樂翹軒I」已於去年10月入伙，是次推出餘下179伙；粉嶺「樂嶺軒」預計明年首季落成入伙，啟德「樂啟軒」則於2027年首季竣工入伙。下月2日至22日，受政府發展計劃影響住戶可申購房協3個專用安置屋邨項目。

文件特別列出，受政府新界發展計劃影響的人士可選購3個項目任意單位；受靠背壟道／浙江街發展計劃、盛德街／馬頭涌道發展項目影響的公務員建屋合作社單位人士，以及受政府市區發展計劃影響的住戶，只可選購啟德「樂啟軒」的單位，但可享有「優先揀樓權」。房協強調，此安排旨在集中資源協助市區重建受影響戶盡快安置。

認購專用安置屋邨的資助出售單位，是為受政府發展計劃影響而需遷離的非業主住戶而設的補償選項。受市建局公務員建屋合作社樓宇重建發展計劃影響的合資格自住業主，亦可選擇認購市區專用安置屋邨的資助出售單位，以作補償選項。

合資格住戶可選擇以下安置補償選項：

- 申領現金特惠補償；或

- 申請「上樓」（包括 (i) 通過「全面經濟狀況審查」入住房委會公屋；或 (ii)「免經濟狀況審查」入住房協專用安置屋邨）。



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