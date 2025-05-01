羅淑佩訪阿聯酋｜晤文化部官員商合作機會　參觀多個景點了解營運

文化體育及旅遊局局長羅淑佩繼續阿聯酋的訪問行程。於當地4月30日曾與阿聯酋的文化部副部長HE Mubarak Al Nakhi會面，稱期待與該國建立更緊密的文化聯繫，並很高興在表演藝術方面找到新的合作機會。



與杜拜旅遊代表會面 介紹度身訂做高端旅遊套餐

她前一天與杜拜未來基金會行政總裁兼杜拜體育委員會副主席HE Khalfan Belhoul會面，表示對杜拜具遠見的舉措印象深刻，包括基金會在人工智能、機械人和可持續發展方面的項目。在體育發展方面，雙方重點討論將創意、創新和科技融入青少年教育。羅淑佩提及兩地在體育發展方面的相似之處，並強調彼此有合作機會。

當日下午，羅淑佩會見杜拜經濟和旅遊部的杜拜旅遊和商業行銷公司首席執行官HE Issam Kazim，討論透過創新合作促進旅遊業的共同願望。羅淑佩亦提及香港如何積極地推廣度身訂做的高端旅遊套餐，吸引中東旅客到訪。

將轉往沙特繼續訪問行程

羅淑佩並於當晚出席由中國駐阿聯酋特命全權大使張益明所設的晚宴。羅淑佩表示，透過是次訪問，更深入了解阿聯酋積極進取的願景，並確立香港與阿聯酋的發展策略有很多相似之處，強調利用這些協同效應以加強兩地聯繫的重要性。

在阿聯酋訪問期間，羅淑佩也參觀了多個著名的歷史及旅遊景點，包括杜拜的哈利法塔和未來博物館，以及位於阿布扎比的謝赫扎耶德大清真寺、阿布扎比總統府國家宮殿，以及和阿布扎比羅浮宮，以了解運營情況、旅遊特色及文化交流合作的可能性。

她預定當晚結束阿聯酋訪問，啓程前往沙特阿拉伯的利雅得。