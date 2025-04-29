羅淑佩訪問阿聯酋｜爭取香港成為中東首選旅遊地 鼓勵赴當地營商
撰文：何夏怡
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正在阿聯酋訪問的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，昨日（28日）與當地體育部長、旅行代理商、航空公司代表等會面，探討香港與中東在體育及旅遊合作的機會，商討將香港成為中東旅客首選旅遊目的地。羅淑佩表示，香港熱切期待與中東加強關係，希望不只接待更多中東旅客，亦鼓勵更多香港市民前往中東旅遊和營商。
將香港成為中東旅客首選旅遊地
羅淑佩此行重視探討香港與中東在體育及旅遊合作的機會，她抵埗後首先與阿聯酋體育部長HE Ahmad Belhoul Al Falasi會面，探討推動當地成為全球大型國際體育賽事的樞紐、令體育產業專業化，以及透過參與體育活動促進社區團結等。她介紹香港致力培育精英體育人才，為本地運動員提供全面支援及專業培訓、賽馬文化等，並邀請HE Al Falasi訪港，探討進一步的體育合作與交流機會。
羅淑佩下午出席2025年阿拉伯旅遊市場展時，見證香港旅遊發展局分別與兩間中東的主要旅行代理商簽署合作備忘錄；亦與卡塔爾航空集團、阿聯酋航空代表會面，雙方討論加強合作，將香港成為中東旅客首選旅遊目的地。
羅淑佩鼓勵香港人到中東旅遊和營商
同日晚上，文體旅局、旅發局和香港駐迪拜經濟貿易辦事處聯合舉行晚宴，出席的包括中東旅遊業界主要合作夥伴，以及香港旅遊業界代表。羅淑佩致辭時表示，香港提供多元化旅遊體驗，適合任何年齡、任何喜好的旅客，而新落成的啟德體育園，更可舉辦世界級體育和娛樂盛事。
她強調，香港銳意成為穆斯林友善的目的地，重申香港熱切期待與中東加強關係，希望不只接待更多中東旅客，亦鼓勵更多香港市民前往中東旅遊和營商。
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