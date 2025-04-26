羅淑佩訪問阿聯酋、沙特四日　推動兩地文化、體育、旅遊合作交流

文化體育及旅遊局局長羅淑佩明日（27日）下午啟程訪問阿聯酋及沙特阿拉伯四日，望推動香港與中東的文化、體育及旅遊領域合作與交流。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩明日（27日）下午啟程訪問阿聯酋及沙特阿拉伯四日。(廖雁雄攝）

羅淑佩訪問阿聯酋期間將出席阿拉伯旅遊市場展，拜訪當地政府官員、業界代表及文化旅遊機構，下周四（1日）轉到沙特阿拉伯繼續訪問行程，當日晚上返港。

文化體育及旅遊局副局長劉震。（盧翊銘攝）

羅淑佩離港期間，將由文化體育及旅遊局副局長劉震署任局長。