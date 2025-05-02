羅淑佩訪沙特｜交流文化遺產保護等議題　探討投資和營商機遇

文化體育及旅遊局局長羅淑佩5月1日展開沙特阿拉伯利雅得的訪問行程，先拜訪中國駐沙特特命全權大使常華，並出席由他所設的午宴。她下午與德拉伊耶門發展局首席營銷官Kiran Haslam會面，雙方就文化遺產保護等議題交流，並探討潛在的投資和營商機遇。



圖為2025年5月1日，羅淑佩（左）拜訪了中國駐沙特阿拉伯王國特命全權大使常華（右）。（政府新聞處圖片）

拜會中國特命全權大使 稱沙特對香港賽馬旅遊感興趣

羅淑佩與常華會面時，簡報之前3日訪問阿聯酋的情況，稱行程結合文化探索和藝術交流，亦加深對阿聯酋包容性價值的理解。她表示，是次訪問標誌著香港與阿聯酋加強相互聯繫的良好的開始，尤其是在推動文化交流方面。

常華指出，沙特正逐漸開放，接受多元文化共存。香港需要善用和發揮其國際大都會的優勢，特別是豐富的旅遊資源。羅淑佩分享了促進香港旅遊業的最新舉措，並強調賽馬旅遊一直是香港最受歡迎的項目之一，阿聯酋和沙特阿拉伯對此亦甚感興趣。

晤德拉伊耶門發展局代表 到訪世遺及参觀博物館

羅淑佩下午除與德拉伊耶門發展局首席營銷官Kiran Haslam會面，亦到訪聯合國教科文組織世界遺產地——阿圖賴夫區。對發展局將泥磚古城德拉伊耶悉心保育，並轉變為首選旅遊目的地的願景感到不可思議。

同日較早時間，她參觀了沙特國家博物館，進一步了解當地文化遺產和歷史的豐富藝術。

羅淑佩在沙特利雅得的行程經已結束，定於當晚啓程返港。