《民營經濟促進法》落地　李慧琼：為民企獲平等對待作規範

全國大大常委會本周三表決通過《民營經濟促進法》，全國人大常委李慧琼今日（5月2日）表示，此項立法彰顯中央政府對民營經濟的重視，為保障民企發展與權益，以及獲得平等對待作出了規範，對發揮民營經濟有非常重要意義。



李慧琼：新法有利發揮民企推進中國式現代化作用

李慧琼參與了法例由一審到三審的過程，她介紹，法例明確平等對待、公平競爭、同等保護、共同發展的原則，從市場准入、要素保障、規範經營、服務保障、權益保護等方面作出法律規範，對於構建高水準社會主義市場經濟體制，促進民營經濟健康發展、高品質發展，發揮民營經濟在推進中國式現代化中的重要作用，具有重要意義。

李慧琼續稱，《民營經濟促進法》特別提到國務院發展改革部門負責統籌協調促進民營經濟發展工作，國務院其他有關部門在各自職責範圍內，負責促進民營經濟發展相關工作。確保促進民營經濟是有架構設置於政府內，在機制上保證《民營經濟促進法》可以持續推進。

全國人大常委李慧琼（左）與港區人大代表陳仲尼（右）見記者，解讀《民營經濟促進法》。（梁鵬威攝）

陳仲尼：禁止濫用異地執法 保障港企外資

有份列席人大常委會議的港區人大代表陳仲尼亦表示，《民營經濟促進法》對發揮民營經濟有非常重要的意義。他舉例指，法例列明支持民企參與國家科技攻關項目，既希望激活民營經濟創新能力，更賦予其牽頭作用，意味未來國家的人工智能項目或可由DeepSeek牽頭，相信這對高科技民企會受到很大的鼓舞。

他又指出，法例明文禁止為了經濟利益等目的濫用職權異地執法，對香港或外資企業在內地營商提供了保障。

首度將「兩個不動搖」寫入法律 5月20日實施

《民營經濟促進法》是內地首部專門關於民營經濟發展的基礎法律，共9章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、權益保護等，將於5月20日正式實施。法例首次將「兩個不動搖」，即「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」寫入法律，亦首次明確規定促進民營經濟持續、健康、高質量發展，是國家長期堅持的重大方針政策。

中央編纂生態環境法典 李慧琼促大灣區共建循環再造生態圈

今次人大常委會議合共審議通過5項法律和1項報告，目前另有5項法律草案公開徵求意見。包括生態環境法典草案。李慧琼表示，編纂《生態環境法典》是中央部署的重大立法任務。她指出，國家重視生態環境建設，2023年5月發佈的《粵港澳大灣區建設2023年重點工作安排》已提出要在大灣區探索開展無廢灣區的建設。她建議香港與大灣區內地城市共同構建綠色環保、循環再造生態圈，着力發展電動車電池回收，汽車、船隻拆卸等可循環再造產業，助力國家低碳發展。