羅淑佩當年潛水照曝光　一年內考齊三個潛水員牌｜政壇諸事町

撰文：潘耀昇
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文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日（10日）在立法會透露自己是拯溺潛水員，網民隨即熱烈討論，有人大讚局長「夠貼地」、「會保育環境」，羅淑佩今日（11日）向《香港01》分享潛水照，原來2007年受朋友邀請學潛水，挑戰自己，更一年內考獲三個潛水員牌照，先後到多個東南亞國家潛水，果然厲害！不過，後來公務繁忙，至今已十年、八年無潛水了。

日前透露自己是拯溺潛水員的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，向《香港01》分享潛水照。（羅淑佩提供）
萬宜水庫東壩景色優美，深受歡迎。（顏銘輝攝）

姚柏良：我不知局長有沒有去過白腊灣？

羅淑佩昨日（10日）在立法會財務委員會特別會議上，回應議員關注西貢萬宜水庫東壩的交通問題。其中，旅遊界立法會議員姚柏良提議在白腊增設水路交通，「其實白腊灣，我不知局長有沒有去過？白腊灣是一個很近東壩的海灣，水清沙幼，風景美麗」，形容從白腊灣上岸後行去東壩不足2公里路，而且穿普通波鞋就可以，初級行山者都適合行去上，40分鐘左右很輕鬆地行到東壩，又稱該處有很多配套需要改善。

3月16日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩由石壁水塘步行到大澳，18公里行山路線需時5小時。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩親揭自己是拯溺潛水員　不贊成白腊大規模登岸設施破壞自然

羅淑佩回應時透露自己有潛水員資格「作為Rescue Diver（拯溺潛水員），不太贊成那裏有大規模的登岸設施」，令自然資源可能受到破壞。

姚議員，其實我是一個水肺潛水員，我是一個拯溺潛水員（Rescue Diver）。白腊是我在香港第一次潛水的地方，那裏甚至見到有魔鬼魚，大家都不信我，但我說魔鬼魚喎。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩

Rescue Diver亦被翻譯為救援潛水員，在潛水教練專業協會（PADI）的體系中，救援潛水被列為進階級別（advanced）。

在3月22日那天，等小巴離開東壩的人龍十分長。（小紅書）

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西貢白腊灣水清沙幼。（顏銘輝攝）
白腊也是著名郊遊行山勝地，附近多景點，例如小破邊。（顏銘輝攝）
白腊也是著名郊遊行山勝地，附近多景點，例如木棉洞。（顏銘輝攝）

羅淑佩亦對將東壩包裝成一般旅遊景點有保留，發展需要跟大自然保育平衡，她說：「同樣地，雖然東壩現在成為了一個打卡熱點，但無論從旅遊、體育、山徑保護方面，我會比較擔心令到……我聽到姚議員講，那裏的對頭車有問題。如果要對頭車很從容地行走，那就必須要開山。我們推廣山徑旅遊的時候，都需要跟大自然融合，要很小心。」

發展山徑旅遊需要平衡

她表示會跟漁護署、運輸署及業界開會商討，理順東壩一帶的交通問題，「但未必像姚議員那樣想，大規模去引入一些交通去成為打卡熱點，始終它是麥理浩徑一段。我們講山徑旅遊，其實多年來大家覺得香港山徑那麼好，在半小時、1小時內很快可以由市區入到大自然。我今日第3次強調，需要有一個平衡」。

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羅淑佩行過麥徑第一段。（羅淑佩Facebook）

太多車行走麥徑第一段會影響行山體驗

民建聯立法會議員鄭泳舜亦關注東壩交通問題，羅淑佩回應時表示自己作為一個會行山的人，喜歡山徑可以較為自然、比較從容、安全地行走。

如果說將山徑變成很多車輛，就算是綠色的環保車輛、電車也好，太多車會影響行山的體驗。麥徑一段有個特別之處，車輛的確可以入到東壩，掉頭可以出到市中心，甚至我見到有紅色的士，可能在市區也能坐到入去。這固之然帶來一些的方便，亦為山徑添加很多交通的壓力。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩
東壩現在是內地遊客的行山熱點。（顏銘輝攝）

羅淑佩表示會推廣香港不同的行山徑，希望分流到往麥理浩徑、東壩一帶的旅客人流，她說：「需要有平衡，不可以有無限量的交通入去。我都指示了旅遊事務署及旅遊發展局，要推廣不同的山徑，例如我剛剛行完大澳，由大澳行去二澳，個多兩個小時都是好好的。」

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