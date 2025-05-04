五一落馬洲站逼爆 黃錦輝：港鐵未做好測試 補救措施治標不治本
撰文：文維廣
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【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／福田口岸／落馬洲站／電子支付／八達通】內地五一黃金周假期期間，港鐵落馬洲站上周五（2日）逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法通過支付寶及微信購買車票。選委界立法會議員黃錦輝今天（4日）表示，各方似乎只是將精力放在「補救」措施，例如增設WIFI設備等，形容治標不治本，不足以應對通關流程出現突發情況的問題。
五一落馬洲站逼爆 黃錦輝：港鐵未做好測試
黃錦輝表示港鐵未做好模擬壓力測試，導致通關應對大量人流時顯得「捉襟見肘、效能不足」；與此同時，入境處亦未有充分利用科技，開展模擬測試驗證各項應對措施。
他說通關涉及「兩地兩檢」，有關部門在模擬測試時不僅要考量香港境內可能出現的各種狀況，還需全面預估深圳關口若遭遇突發問題，例如出入境系統故障、行李安檢系統癱瘓、地鐵營運中斷等緊急情形時，兩地應如何高效協調、聯動應對。
黃錦輝以啟德體育館開幕為例，稱當日警方和有關部門做了周全的前期籌備工作，更推出運用人工智能實時數據分析的「離場易」平台，紓解大型活動散場時人流密集、公共交通壓力驟增的困境，確保活動當天參與者進出場地秩序井然、順暢無阻。
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