五一落馬洲站逼爆　黃錦輝：港鐵未做好測試　補救措施治標不治本

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／福田口岸／落馬洲站／電子支付／八達通】內地五一黃金周假期期間，港鐵落馬洲站上周五（2日）逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法通過支付寶及微信購買車票。選委界立法會議員黃錦輝今天（4日）表示，各方似乎只是將精力放在「補救」措施，例如增設WIFI設備等，形容治標不治本，不足以應對通關流程出現突發情況的問題。



選委界立法會議員黃錦輝表示，各方似乎只是將精力放在「補救」措施，例如增設WIFI設備等，形容治標不治本，不足以應對通關流程出現突發情況的問題。

五一落馬洲站逼爆 黃錦輝：港鐵未做好測試

黃錦輝表示港鐵未做好模擬壓力測試，導致通關應對大量人流時顯得「捉襟見肘、效能不足」；與此同時，入境處亦未有充分利用科技，開展模擬測試驗證各項應對措施。

他說通關涉及「兩地兩檢」，有關部門在模擬測試時不僅要考量香港境內可能出現的各種狀況，還需全面預估深圳關口若遭遇突發問題，例如出入境系統故障、行李安檢系統癱瘓、地鐵營運中斷等緊急情形時，兩地應如何高效協調、聯動應對。

五一黃金周第二日（2025年5月2日），港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）

黃錦輝以啟德體育館開幕為例，稱當日警方和有關部門做了周全的前期籌備工作，更推出運用人工智能實時數據分析的「離場易」平台，紓解大型活動散場時人流密集、公共交通壓力驟增的困境，確保活動當天參與者進出場地秩序井然、順暢無阻。