羅淑佩五一黃金周灣仔行到北角　身體力行推介觀賞維港路線

五一黃金周首四天共82.5萬內地旅客人次來港，超出去年五日總和，按年增加約7.7%。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（5日）形容不論內地或外國旅客的增幅都十分可觀。她趁半日閒暇由灣仔海濱走到北角，親身向大家推介觀賞維港的路線。



5月5日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩趁半日閒暇由灣仔海濱走到北角，親身向大家推介觀賞維港的路線。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩：五一黃金周旅客增幅十分可觀

羅淑佩趁佛誕假期日間閒暇在港島遊海濱，今晚再去長州主持搶包山鳴槍禮。她說今年五一黃金周，不論內地或外國的訪港旅客增幅都十分可觀，相信尖沙咀一帶的維港景色一定引來遊人如鯽。

5月5日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩趁半日閒暇由灣仔海濱走到北角，親身向大家推介觀賞維港的路線。（羅淑佩Facebook）

「維港這塊瑰寶又豈止一個觀賞角度呢？」 —— 羅淑佩身體力行由灣仔步行到北角，推介觀賞維港的路線，在銅鑼灣世貿中心對開遇上有百年歷史的「渣甸午炮」（Jardin Noon Gun），正午在專人操作下鳴放禮炮一響，以作報時。

5月5日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩趁半日閒暇由灣仔海濱走到北角，親身向大家推介觀賞維港的路線。（羅淑佩Facebook）

5月5日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩趁半日閒暇由灣仔海濱走到北角，親身向大家推介觀賞維港的路線。（羅淑佩Facebook）

5月5日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩趁半日閒暇由灣仔海濱走到北角，親身向大家推介觀賞維港的路線。（羅淑佩Facebook）

近三十度的中午時份，羅淑佩形容即使陽光普照，海風吹來也十分怡人，提到沿路的本地市民和旅客不論種族、年紀、身體狀況，以至寵物毛孩，都看來享受海港帶來的寫意閒適，笑言自己也「偷得浮生、半日自在」，推介大家有時間去發掘香港之美。