夏寶龍考察澳門｜與工商業界座談　重申澳門經濟需適度多元發展

第十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，周四（25日）繼續澳門行程，包括下午與工商業界，包括商會、飲食界，建築界、金融界等，以及6大博企代表舉行了約2小時的座談交流。他在會上再次明確指出，經濟適度多元發展是澳門可持續發展的重要方向，鼓勵業界要堅定信心，相信經濟復蘇工作更順利。



澳門經濟財政司司長李偉農表示，座談內容圍繞澳門整體經濟情況、傳統產業發展、現代金融業發展、中小微企經營狀況、以及非博彩元素項目有效促進經濟適度多元發展等議題。夏寶龍及行政長官賀一誠認真聽取了與會代表的建設性意見，並作出回應及支持，進行了良好的互動交流。

在訪問澳門第3日，夏寶龍早上近8時到達新口岸一間酒樓飲茶，同行有10多人，包括曾任澳門基本法起草委員會委員的廖澤雲。夏寶龍與老一輩愛國愛澳人士茶敘，共話愛國主義教育及關心他們在澳退休生活情況。

隨後，夏寶龍在行政長官陪同下考察大賽車博物館，了解澳門世界旅遊休閒中心建設情況。接著到長者服務機構了解澳門的社會服務發展，並與長者交流互動；其後再到澳門博物館考察，感受澳門豐富和深厚的歷史和文化底蘊。

下午，夏寶龍考察望廈的公共房屋樣板房示範單位——新城A區經濟房屋、長者公寓、暫住房展示區，聽取介紹澳門城市總體規劃方案、五階梯房屋政策及各項基層民生項目建設情況。

接着，夏寶龍在賀一誠及經濟財政司司長李偉農陪同下，考察中國與葡語國家商貿會作服務平台綜合體，聽取中葡論壇秘書處工作匯報、考察中國與葡語國家商貿合作服務平台展示館及商匯館，了解中國內地、澳門與葡語國家商貿往來狀況以及澳門的平台角色。之後，他與商界、商會代表（含綜合度假休閒企業負責人）舉行座談。