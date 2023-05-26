夏寶龍考察澳門｜訪兩大學　勉科大勿因資源不及他人而氣餒

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（26日）在澳門進行第4天的考察行程，也是最後一天的行程。他早上先到訪澳門科技大學，參觀月球與行星科學國家重點實驗室，及中藥質量研究國家重點實驗室。其後再參觀澳門大學展館。



澳門科技大學校長李行偉他引述夏寶龍稱，對「澳科一號」衛星工作高度肯定，形容是為澳爭光，並希望勿因資源不及其他地方豐富而氣餒。



夏寶龍一行早上 9時許抵達科技大學考察，澳門經濟財政司司長李偉農，經濟及科技發展局局長戴建業，科技大學校監廖澤雲、校長李行偉等人在場迎接。

夏寶龍期望澳門科研更上一層樓

澳門科大校長李行偉表示，夏寶龍參觀了中藥質量研究國家重點實驗室，及月球與行星科學國家重點實驗室，對於以現代生物醫學方法研究中藥和使用先進儀器，印象深刻。他引述夏寶龍對「澳科一號」衛星工作表示高度肯定，形容是為澳爭光，並希望能更上一層樓，不要因資源不及其他地方豐富而氣餒，鼓勵科大。

李行偉又稱，夏寶龍對科大融入國家創新科技，提高基礎研究水平方面寄予期望。他認為，通過全國關注「澳科一號」，更多人認識科大及選擇來升學，考慮科大作為事業的起源點或基礎，開展研究與教學，相信科大未來在創新科技、中醫藥、人工智能及太空科學等領域帶來好多機會。

夏寶龍之後在李偉農等人陪同下，約於早上 10時 20分抵達澳門大學展館參觀，由澳大校董會主席林金城作介紹。

據悉，夏寶龍下午會乘飛機離開澳門，結束4天的考察之旅。