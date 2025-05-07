窺淫案98%用手機偷拍　保安局研AI識別罪行

窺淫及非法拍攝私密部位等刑事罪行在2021年生效，去年首10月執法部門接獲563宗相關案件，較2023年上升3.3%。選委會議員江玉歡今日（7日）在立法會質詢，相關罪行的刑罰是否過輕、會否提升公共場所的設計和使用科技以防範偷拍、會否進行校園偷拍排查。保安局局長鄧炳強回覆稱，局方表示正在研發AI識別窺淫行為，未來將在閉路電視加入此功能。



地鐵、校園、商場、公廁、扶手電梯、更衣室等公眾場所是窺淫及偷拍私密部位的罪行常發生的地方。（資料圖片）

立法會於2021年通過《2021年刑事罪行（修訂）條例》，條例覆蓋四項罪行：窺淫（包括偷窺和偷拍行為）、非法拍攝或觀察私密部位（影裙底）、發布源自窺淫或非法拍攝所得的私密影像（包括圖像和影像）、未經同意下發布或威脅發布私密影像（處理「色情報復」），一經定罪最高監禁五年，顯著高於其他司法管轄區對於此類罪行設定的兩年監禁處罰。

未經同意發布私密照最高囚10個月 議員指恐嚇力不足

去年有350宗涉及「非法拍攝或觀察私密部位」的報案，只有193宗進入檢控流程。窺淫罪則有172宗報案，59宗進入檢控程序。鄧炳強就此回應道：「700萬人口的城市這個數量的報案是否偏高見仁見智」。

鄧炳強表示，執法部門有專隊在網上巡查未經同意發布的私密影像。但選委會議員吳傑莊指出，對比2022年和2024年，有關「未經同意下發布或威脅發布私密影像」的拘捕數量由5宗增加到71宗，定罪數量則由2宗增加到14宗。而該項罪行的刑罰最輕3個月，最重僅10個月。可見刑罰力度和恐嚇力度不足。

窺淫及偷拍私密部位的罪行數字持續上升，選委會江玉歡質疑擊市民對新法規意識薄弱或政府宣傳力度不足，以及是否法庭判罰力度不一致，詢問當局是否有「加強版本」。（黃浩謙攝）

鄧炳強：正研發窺淫行為識別AI 擬加入閉路電視

鄧炳強表示，窺淫及偷拍私密部位的罪行的破案率和檢控率均達八成，未來會與各類高危場所，例如商場、學校、地鐵增加便衣巡邏；加強與不同場所持份者合作，給出如洗手間、更衣室、扶手電梯等場所的防偷窺建議；以及正在研發AI識別窺淫行為，未來考慮在閉路電視加入此功能，高效追蹤罪犯。

許多窺淫案受害者是學生，保安局局長鄧炳強表示將會加強公眾教育，在性暴力求助資訊網站上提供建議和科普，提高學生的防範意識。（黃浩謙攝）

校園成偷拍重災區 鄧炳強：不考慮逐個洗手間排查

對於偷拍設備，江玉歡提問是否會採取措施防止市民從內地電商購買微型攝錄設備；教育界議員朱國強則關心，是否會在被偷拍重災區的校園裡進行防偷拍巡查。鄧炳強表示，98%罪犯使用手機進行偷拍或窺淫，並不考慮「逐個校園洗手間排查」。