海外法官離任｜張國鈞批彭定康攻擊法官野蠻 負面批評終煙消雲散
撰文：文維廣
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終審法院海外非常任法官今年累計有5人離任，律政司副司長張國鈞表示，近年國家經濟以至香港法治都受到西方遏制，點名批評前港督彭定康對非常任法官人身攻擊，「我認為非常之野蠻、非常之無理」，形容香港現時像九七前有人認為「香港已死」的情況一樣，相信負面批評終會煙消雲散。
服務終審法院12年的范理申昨天（1日）起離任海外非常任法官，令今年至今累計有5名海外非常任法官離任，包括岑耀信、郝廉思、紀立信及麥嘉琳，餘下的6人來自英國及澳洲。
好似彭定康，佢都對我哋非常任法官可以講作出一啲，我認為非常之野蠻、非常之無理嘅人身攻擊。
張國鈞點名批評彭定康人身攻擊法官：非常野蠻
張國鈞接受NOW新聞台專訪時，讚揚終審法院海外非常任法官對香港貢獻毋庸置疑，惟近年國家經濟以至香港法治都受到西方遏制，日後要主動出擊，講好香港故事，「喺英國，好似彭定康，他都對我哋非常任法官可以說作出一啲，我認為非常之野蠻、非常之無理嘅人身攻擊」，律政司一定會用盡不同方法，去說清楚香港現時情況。
張國鈞：九七年有人說「香港已死」 負面批評終煙消雲散
張國鈞形容香港現時猶如回歸前的情況，「過去九七年話香港已死嘅情況，我諗大家都記憶猶新，但九七之後，其實香港發展比過去更加好，而呢啲對香港非常之負面嘅批評，亦都慢慢慢慢，會煙消雲散」，相信今次與九七年情況一樣，最重要香港人要有「底氣」，知道香港的優勢，同心協力便能將情況扭轉。
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