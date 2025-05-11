首季GDP升3.1%　陳茂波：出口數據特別好　之後未必「超常」

政府料今年第一季GDP按年實質上升3.1%，高於市場預期增長2.1%。財政司司長陳茂波今日（11日）在電台評價本港經濟狀況，稱第一季出口數據「係特別好嘅」，因關稅戰吸引外國買家抓緊下單，惟之後增幅未必「超常」。



至於對本港財政的展望，陳茂波預計今年度政府日常收支可達平衡，甚至有輕微盈餘，又指因加快北都基建，所以資本帳目有赤字，不過企業對片區開發的反應不錯。



陳茂波指，受關稅戰影響，2025年第一季的出口數據「係特別好嘅」，惟之後的增幅未必超常。（黃浩謙攝）

首季出口數據「特別好」 料關稅戰令企業提前下單

政府統計處公布預估數字，第一季本地生產總值（GDP）按年實質上升3.1%，高於市場預期的2.1%。陳茂波出席商台節目「政好星期天」，被問到如何評估最新的經濟狀況，稱向業界了解到，第一季不少外國買家因為關稅戰提前下單，所以第一季的出口數據「係特別好嘅」，惟之後「未必能夠以一個咁超常的增幅」。

他續指，現時仍要鞏固歐美市場，但要開拓東南亞、中東等新興市場，舉例指近日特首李家超帶企業到中東「敲門」招商引資；另一方面是用好規模大的內地市場，雖然競爭大，但「對香港的企業家有信心，因為香港有個品牌效應」。陳茂波又補充，產業升級轉型，例如電商服務的數碼轉型也在推行。

北部都會區示意圖（資料圖片）

指政府日常收支今年度大致平衡

政府在計及2025-26年度政府債券發行額約1,500億元，及償還約541億元款項後，年度赤字預計為670億元。被問到對本港財政情況的展望，陳茂波表示在經營帳目即政府日常收支上，今年度大致收支平衡，若資本市場持續興旺，甚至會有「輕微盈餘」。他續指，現時要加快北都發展，故基建投入從900億元增至1200億元，所以資本帳目上有赤字，惟強調企業對片區開發的反應不錯。

財政司司長陳茂波在意大利米蘭出席亞洲開發銀行第五十八屆年會。（陳茂波facebook）

陳茂波指有國家冀參考香港數字化經驗

陳茂波早前到意大利米蘭參加亞洲開放銀行第五十八屆年會，與多個國家的財金官員交流。被問到各國如何判斷全球經濟前景，他說大家擔憂美國單方面加關稅，單邊主義行徑令全球經濟發展減慢甚至衰退。

他介紹亞開行年會各國的關注點，一是關於對環球經濟如何去風險，促進自身發展；二是認為要堅持多邊貿易的體制，有更加包容互惠的貿易投資環境；三是做好數字化發展，陳茂波說，在這方面「內地、香港喺係全球走得比較前」，不少地方尚屬起步，希望參考香港經驗。