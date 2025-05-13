曾國衞後日出訪匈牙利埃及　偕粵澳推廣大灣區發展機遇

正在北京訪問的政制及內地事務局局長曾國衞明日（5月14日）結束訪京行程後，將從北京出發到匈牙利和埃及訪問，出席由廣東省人民政府、香港特區政府和澳門特區政府在當地聯合主辦的粵港澳大灣區（大灣區）經貿合作交流會，共同推廣大灣區發展機遇。



粵港澳三地合辦經貿合作交流會

曾國衞將於後日（5月15日）凌晨從北京啓程前往匈牙利布達佩斯。5月16日出席由粵港澳三地聯合主辦的粵港澳大灣區—歐洲（匈牙利）經貿合作交流會，推廣大灣區為匈牙利商界發展帶來的龐大商機，以及香港如何發揮其作為兩地之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要功能。

4月26日，政務司司長陳國基與政制及內地事務局局長曾國衞、副局長胡健民落區呼籲市民登記做選民。（政制及內地事務局）

完成匈牙利行程後，曾國衞將於5月17日轉往埃及開羅訪問，並於5月19日出席粵港澳大灣區—非洲（埃及）經貿合作交流會，推廣大灣區建設的最新發展和發展潛力，以及香港在「一國兩制」下的獨特優勢。

在北京期間拜會外交部訪外交學院

曾國衞在5月11日率領特區政府代表團訪問北京，進行特區政府與外交部年度互訪。在北京期間，他與外交部副部長華春瑩和各司領導會面，還拜會了全國人大常委會香港基本法委員會和全國政協港澳台僑委員會，並到外交學院參訪。

外交部副部長華春瑩。（外交部）

特區政府與外交部自1999年起建立安排，每年度互訪一次，加強彼此的溝通和交流。

曾國衞將於5月20日返港。在他離港期間，政制及內地事務局副局長胡健民署任政制及內地事務局局長。