IShowSpeed｜議員倡邀KOL說好香港故事　曾國衞：官員外訪有推廣

擁有3,800萬訂閱YouTube頻道「IShowSpeed」的美國網紅Speed（甲亢哥）訪港，引起熱議。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒關注政府會否撥資源，讓KOL或商界等，說好香港故事。政制及內地事務局局長曾國衞回應指，說好香港故事是該局重中之重的工作，官員外訪有大力推廣本港「一國兩制」成功實踐和種種優勢。



Speed訪港引起熱議（直播截圖）

Speed訪港期間乘搭港鐵，在上環站被大批人追隨包圍。

林健鋒在今早（9日）審議本年度預算案有關政制及內地事務局開支的特別財會上表示，近年有很多人在外說三道四、說一些不實的故事，認為有需要在宣揚香港及國家真實故事上花費，他更以近日甲亢哥到訪內地及香港為例，指對方把兩地的實際情況宣揚予全世界知道，「唔係好似佢地副總統講，都未嚟過香港就全部講成是鄉下佬」。林關注政府會否調撥資源找KOL或商界等，說好香港故事。

政制及內地事務局局長曾國衞強調，說好香港故事是該局重中之重工作（廖雁雄攝）

曾國衞：官員外訪有大力推廣「一國兩制」

政制及內地事務局局長曾國衞表示，說好香港故事是該局重中之重的工作，特別是外國近來對香港誤解，甚至是曲解，必須多說好香港故事，以讓外國了解香港實際的情況，強調大灣區是香港背靠祖國最大的動力源，故大灣區辦公室已不斷外訪，包括到歐洲、美國、東南亞等地。

曾國衞續稱，依靠內部資源整合，會確保外訪的資源不受影響。他又稱，各官員外訪時，會見各國政要、商界、傳媒及華人團體時，及各駐海外經濟貿易辦事處透過不同活動，大力推廣「一國兩制」的成功實踐和各種優勢機遇，亦積極鼓勵在香港舉辦不同大型國際活動，邀請世界各地及各界人士來港見證「一國兩制」取得的成果。