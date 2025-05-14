控煙｜醫衞局反駁去得太盡　指禁加味煙非香港獨有　助減少年吸煙

政府早前提出控煙十招，包括分兩階段禁止管有另類煙，首階段將禁止於公眾地方管有煙彈、加熱煙及草本煙，並禁止薄荷味以外的加味煙，有議員批評措施「太盡、過頭」。醫衞局今晚（14日）發文反駁，指禁止加味煙非香港獨有，也並非「去得太盡」，有研究顯示可減低青少年吸食煙草。



醫衞局表示，禁止加味煙非香港獨有，也並非「去得太盡」，有研究顯示可減低青少年使用煙草的機會。（資料圖片）

江玉歡昨日批評控煙措施「太盡」 醫衞局今晚發文反駁

控煙十招首階段將於明年4月30日生效，選委界立法會議員江玉歡昨日（13日）於立法會相關法案委員會批評措施「太盡」，更涉及個人自由問題。

醫衞局今晚發文回應，指煙草公司一直在傳統吸煙產品中添加不同種類的味道，如薄荷、水果和糖果味，掩蓋煙草煙霧的刺喉性，令非吸煙者更容易開始吸煙並保持吸煙習慣。有研究顯示，禁止加味傳統煙可以減低青少年吸食煙草。

醫衞局稱，全球約50個國家和地區禁止售賣加味煙。（資料圖片）

醫衞局：歐盟27個成員國、英國、加拿大及台灣均禁售加味煙

醫衞局續表示，其在2023年的控煙策略諮詢文件及其後的相關立法會文件中曾指出，全球約50個國家和地區，包括歐洲聯盟27個成員國、加拿大和英國已禁止售賣加味煙，台灣亦於去年公告煙草產品禁止使用指明的味道添加劑。

醫衞局強調，禁止加味傳統吸煙產品並非香港獨有，也並非「去得太盡」，反而香港需要透過是次立法工作跟上國際控煙政策。