控煙｜江玉歡批太盡：要禁糖、禁肥胖？　李夏茵：上癮會剝奪意志

政府早前提出控煙十招，包括分兩階段禁止管有另類煙，首階段將禁止於公眾地方管有煙彈、加熱煙及草本煙，明年4月30日生效。立法會相關法案委員會今日（13日）召開會議，選委界立法會議員江玉歡指，大力度控煙一定有個人與社會利益之間的張力，質疑是否對個人有害就要控制，指「成日坐都有害，係咪唔可以成日坐？」她又稱，公共衞生成本是維持自由城市其中一個成本，認為本次措施「太盡」，問及是否要禁糖、禁肥胖、禁酒，禁食鵝肝及肥叉燒。



醫務衞生局副局長李夏茵表示，自由的前提是有意志及知情權，上癮後意志會被剝削，個人自由選擇亦被剝削。吸煙及吸毒有上癮情況，絕不可用自由意志說可選擇做這些事情。



江玉歡（黃浩謙攝）

江玉歡：支持控制二手煙、室內控煙

江玉歡在會議上指出，過去香港在控煙方面有很大進步，煙民數目逐漸下降。不過，她指過去並非只是控煙「咁簡單」，大力度的控煙必定引起個人與社會利益之間的張力。她續稱，絕對支持控制二手煙、室內控煙，惟本次涉個人自由問題。她指，吸煙對個人有害，但是否對個人有害就要加以控制？

對於政府曾指出吸煙會導致經濟損失，例如公共衞生成本會增加, 江玉歡表示，公共衞生成本是維持自由城市其中一個成本，認為本次措施「太盡、過頭」，如果要控制公共衞生成本，是否要禁糖、禁肥胖、禁酒、禁食鵝肝及肥叉燒。

江玉歡又稱，2007年有研究指，吸煙引致的疾病造成約53億的公共衞生開支，惟如今吸煙人數減少，2024年造成的開支卻增加到82億元。

01觀點｜是時候禁煙了

醫務衞生局副局長李夏茵。（黃浩謙攝）

吸煙引起的疾病需昂貴專科治療

醫務衞生局副局長李夏茵表示，自由的前提是有意志及知情權，上癮後意志會被剝削，個人自由選擇亦被剝削，吸煙與自由意志的關係有待商榷。她又稱，控煙不只是為公共衛生成本，人口老化後醫療服務成本亦通脹。

衞生署規管事務總監封螢解釋為何吸煙人口下降但成本上升，指吸煙引起的疾病，今時今日需要昂貴專科治療，醫療成本大幅增加，吸煙最多的年齡層是40-59歲，如步入老年到大概65歲，就是最高發病率的階段。