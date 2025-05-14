特首中東行｜李家超訪科威特達多項合作協議　涵蓋經貿科技等範疇

行政長官李家超周三（14日）率領來自香港加內地企業商貿代表團，繼續在科威特的訪問行程。他與科威特直接投資促進局成員會面，與當地政商界領袖交流，並見證香港、內地和科威特的政府部門、企業和機構達成多項合作成果，包括簽署合作備忘錄，亦到訪當地企業。李家超將於周四（15日）返港，他總結中東之行時形容成果豐碩，讓香港與卡塔爾和科威特的關係邁上新台階，為香港帶來更多商機。



晤投資促進局代表 歡迎科威特企業藉港開拓國際市場

李家超早上與科威特直接投資促進局總幹事Meshaal Jaber Al-Ahmad Al-Sabah會面，了解當地在招商引資方面的策略和成果。李家超表示，科威特去年是香港在中東的第六大貿易夥伴，兩地在貿易和商業領域有很大發展空間。香港會繼續發揮「引進來、走出去」的橋樑作用，歡迎科威特企業利用香港世界級的融資支援和專業服務開拓國際市場。

圖為2025年5月14日，行政長官李家超在科威特出席商務午宴及致辭。（政府新聞處圖片）

商務午宴向近300位當地商界領袖推廣香港

李家超之後出席由香港駐杜拜經濟貿易辦事處，以及香港貿易發展局共同主辦的商務午宴，並在午宴上致辭，向近300位當地商界領袖推廣香港的營商優勢和發展機遇。

他表示，香港與海灣阿拉伯國家合作委員會去年的商品貿易總額接近200億美元，在過去四年間增加逾53%；而香港和科威特去年的商品貿易總額達2億美元，較前年增加超過兩成。香港作為國際金融中心，會發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，全力深化國際交往合作，他相信香港和科威特的聯繫和合作會繼續蓬勃發展。

香港、內地及科威特宣布24項合作備忘錄和協議

午宴上，香港、內地和科威特的政府部門、企業和機構，共交換和宣布24項合作備忘錄和合作協議，涵蓋經貿、投資、金融服務、科技、法律、貨物通關與流動、航空、專上教育等範疇。

訪動通訊企業了解無人機AI等發展

李家超一行下午到訪大型流動通訊企業Zain Group，了解其創新技術和數碼通訊等業務，並與企業代表就無人機、人工智能和智慧城市發展等範疇交流意見。李家超說，香港積極建設國際創新科技中心，歡迎企業到香港開拓投資和合作機遇。他當晚並宴請香港加內地企業商貿代表團成員，感謝他們積極參與過去4日的訪問行程，攜手開拓香港和內地在中東的合作機遇。

圖為2025年5月14日，行政長官李家超（右二）聯同香港貿易發展局主席林建岳博士（左二）、香港總商會主席陳瑞娟（右一）和東朝科技發展（上海）有限公司董事長王朝友（左一）在科威特會見傳媒。（政府新聞處圖片）

總結行程稱推動6方面成果

李家超總結中東之行時表示，此行成功推動六方面成果：一是港府與卡塔爾政府和科威特政府之間的關係，建立合作共識；二是達成了共59項合作備忘錄和協議，奠定多元基礎；三是發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢，深化國際交往合作，展現香港和內地優勢互補的協同效應力量；四是進一步建立與海合會國家的關係，開拓更大商機；五是加深相互了解，強化商貿網絡；以及進一步推進與海合會國家的人文交流。