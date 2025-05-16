與全運會開幕倒數器打卡　羅淑佩讚吉祥物：非常cute｜政壇諸事町

全運會及殘特奧會分別於11月及12月舉行，為迎接這場由粵港澳合辦的盛事，當局已在添馬公園、政總對出的維港海旁設置「開幕倒數器」，文化體育及旅遊局局長羅淑佩周四 （15日）前往打卡，並大讚十五運會吉祥物「非常cute」。



羅淑佩在社交平台表示，她與文體旅局常任秘書長沈鳳君、全運會統籌辦主任楊德強，同到倒數器打卡。她表示，倒數器由15運會吉祥物，可愛的「喜洋洋」和「樂融融」做主角，而且是雙面設計，「非常cute！」她又提醒，「大家記得打卡時要維港、政總兩邊都影晒啊！」

分享添馬公園風景 發現「人肉發電單車」

打卡完畢，羅淑佩慢行回政總，稱初夏之際尚未太過炎熱，沿途見到添馬公園內美麗的花、草、樹木，配上藍天白雲，和對岸九龍半島高低不同的各種建築和山脊線，私心認為真的沒幾個大城市的海岸能比維港更迷人，相信不論是市民或旅客，親身體驗也一定讚賞不已。她也不忘拍下照片，於社交平台與市民分享。

羅淑佩並發現，原來添馬公園設有「人肉發電單車」，可「自己動腳」為手機充電。她呼籲市民，「如果你下次經過而又身上帶得有充電線，可以試試，趁機運動一下。」