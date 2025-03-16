羅淑佩石壁行山到大澳燃燒千卡路里 推介沿路兩景點｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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熱衷行山的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，繼早前分享行20公里麥理浩徑郊遊，今天（16日）一大清早再出發行山，由石壁水塘步行五小時到大澳，更分享手機記錄今趟18公里行山路線，消耗近一千卡路里，推介大家可沿路觀賞分流正灘和古蹟分流炮台。
羅淑佩在Facebook分享今次行鳳凰徑，大清早由石壁水塘出發，經分流行到大澳，全程約18公里，形容中途有一點山路，但不算困難，幸好天氣不錯間中有陽光，行到一半遇上一陣大風，行程沒受影響。
羅淑佩推介大家可沿路觀賞分流正灘和古蹟分流炮台，不過要帶備水和食物補充體力，同時記緊把垃圾帶走。
完成五小時行山，羅淑佩分享手機記錄，一個上晝行了29,154步，共消耗946卡路里。
之後，她與同行者飽餐一頓，包括雞、豆腐、炸物、煎蛋。可說是補充體力，獎勵自己！
擬增加大眾化行山徑配套
羅淑佩早前行麥理浩徑第一段20公里，表示香港的山徑難度不同，有一些可以比較大眾化，初到的旅客就算不太認識山徑的地形都可以容易處理，有些可能挑戰性較大，就未必適合新來的旅客，甚至他們要有一定的裝備才可以行。
她透露考慮增加大眾化行山徑的配套，「在合乎大眾去的山徑，不是高難度、高挑戰性的山徑入面，是否可以造多一些以旅客為視角的設施呢？我們在旅遊角度覺得完全可以，亦會跟漁護署商討去設計一下。」
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