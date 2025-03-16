羅淑佩石壁行山到大澳燃燒千卡路里　推介沿路兩景點｜政壇諸事町

熱衷行山的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，繼早前分享行20公里麥理浩徑郊遊，今天（16日）一大清早再出發行山，由石壁水塘步行五小時到大澳，更分享手機記錄今趟18公里行山路線，消耗近一千卡路里，推介大家可沿路觀賞分流正灘和古蹟分流炮台。



3月16日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩由石壁水塘步行到大澳，18公里行山路線需時5小時。（羅淑佩Facebook）

3月16日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩由石壁水塘步行到大澳，18公里行山路線需時5小時。（羅淑佩Facebook）

3月16日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩由石壁水塘步行到大澳，18公里行山路線需時5小時。（羅淑佩Facebook）

3月16日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩由石壁水塘步行到大澳，18公里行山路線需時5小時。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩在Facebook分享今次行鳳凰徑，大清早由石壁水塘出發，經分流行到大澳，全程約18公里，形容中途有一點山路，但不算困難，幸好天氣不錯間中有陽光，行到一半遇上一陣大風，行程沒受影響。

大嶼山分流炮台。（羅淑佩Facebook）

大嶼山分流炮台。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩在大嶼山分流炮台留影。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩走到二澳的水稻田。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩推介大家可沿路觀賞分流正灘和古蹟分流炮台，不過要帶備水和食物補充體力，同時記緊把垃圾帶走。

羅淑佩行山五小時共消耗946卡路里。（羅淑佩Facebook）

完成五小時行山，羅淑佩分享手機記錄，一個上晝行了29,154步，共消耗946卡路里。

羅淑佩行山後與同行者飽吃一頓獎勵自己。（羅淑佩Facebook）

之後，她與同行者飽餐一頓，包括雞、豆腐、炸物、煎蛋。可說是補充體力，獎勵自己！

羅淑佩早前分享去行麥里浩徑第一段。（羅淑佩Facebook）

擬增加大眾化行山徑配套

羅淑佩早前行麥理浩徑第一段20公里，表示香港的山徑難度不同，有一些可以比較大眾化，初到的旅客就算不太認識山徑的地形都可以容易處理，有些可能挑戰性較大，就未必適合新來的旅客，甚至他們要有一定的裝備才可以行。

她透露考慮增加大眾化行山徑的配套，「在合乎大眾去的山徑，不是高難度、高挑戰性的山徑入面，是否可以造多一些以旅客為視角的設施呢？我們在旅遊角度覺得完全可以，亦會跟漁護署商討去設計一下。」