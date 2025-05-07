林定國接受最高檢機關報專訪　用九個字答香港為何是超級聯繫人

律政司司長林定國接受最高人民檢察院機關報《檢察日報》專訪，談及香港為什麼可以成為「超級聯繫人」。他指出，香港的優勢在於「國際化」、「高水平」與「信譽好」，在法律方面，香港無論在仲裁、訴訟、調解，還是涉外法治人才培養、國際法律交流平台建設，都能夠發揮作用。



林定國在3月28日接受《檢察日報》專訪。（林定國facebook）

林定國3月底訪京時接受《檢察日報》專訪，該報昨日（5月6日）在頭版以《香港何以擔當「超級聯繫人」》為題，刊登訪問內容。林定國用三個詞組回答題目問題：

國際化：香港是高度開放的國際城市，法律服務同樣開放及與國際接軌，是連接內地與世界的重要橋樑。

高水平：作為國際金融、貿易與航運中心，香港擁有高度法治化的營商與生活環境。

信譽好：法律服務的核心在於建立信任。不論是香港居民、內地同胞還是來自世界各地的投資者，選擇香港，是源於信譽。

上任以來多次訪內地 稱有助發揮「一國兩制」優勢

林定國自2022年上任以來多次到訪內地，他表示，很多具體合作項目正是透過頻繁交流逐一落實，「這涉及我們能不能發揮好『一國兩制』獨特的制度優勢，能不能將香港的法律制度優勢更好地融入我們國家發展的大局」。

林定國指出，香港在國家涉及法治大格局中可以發揮法律及爭議服務解決中心等角色，例如內地需要提升涉及仲裁能力，而香港本身就是擁有非常高水平、好信譽的國際仲裁中心。

3月28日，林定國到國家檢察官學院出席研討會。(林定國facebook）

為內地「量身訂制」涉及法治人才培訓內容

香港在去年11月正式開辦國際法律人才培訓學院，林定國表示，該學院一大目標是的目的是協助國家多培養一些不同領域的涉外法治人才。他強調，律政司樂於為內地檢察機關「量身訂制」培訓內容，建議強化打擊跨境犯罪的培訓交流。