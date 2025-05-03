林定國張國鈞粉墨登場　法治戲劇日料吸引2000人觀看

律政司今明兩日（3日、4日）在香港文化中心大劇院舉行大型法治戲劇日，上演「透過戲劇實踐法治」計劃劇目《律政學院摘星大冒險》，以互動形式向高小學生及家長推廣法治教育，兩場演出預計吸引約2000名觀眾。



律政司司長林定國和律政司副司長張國鈞在《律政學院摘星大冒險》粉墨登場，劇目融合知識與創意，有豐富的互動元素，鼓勵學生和家長在日常的選擇與行動中，實踐誠實守信、互相尊重、平等無私、明法守法的精神，並把法治教育融入家庭教育。



律政司司長林定國（右）和律政司副司長張國鈞（左）（政府新聞處）

參演《律政學院摘星大冒險》 分飾校長副校長

林定國和張國鈞在《律政學院摘星大冒險》分別飾演律政學院校長和副校長，帶領學生踏上緊張刺激的冒險旅程，實踐「尊重」、「誠信」、「公正」、「守法」精神，以贏取「法治之星」的殊榮，帶出「堅守公義 堅信法治」的重要信息。

林定國（右二）和律張國鈞（左二）在台上參與演出。（政府新聞處）

寓教於樂宣揚正確法治觀念

律政司自2021年推出「透過戲劇實踐法治」計劃，透過寓教於樂的方式，讓學生通過生動有趣的戲劇表演及互動，理解正確法治觀念，提升守法意識及培育法治精神。計劃自啓動以來已在全港各區小學演出超過300場戲劇。