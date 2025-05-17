何永賢明日出訪巴黎　推動創新智能建屋科技交流​

房屋局局長何永賢明日（5月18日）晚上啓程前往法國巴黎訪問，推動兩地就創新智能建屋科技、公營房屋建設、綠色建築、智慧屋邨管理及幸福設計等領域交流，促進合作。



何永賢訪問巴黎期間，會參觀當地社會房屋項目、環保社區、建築智能科技中心和可持續城市發展項目，並與當地相關政府官員、業界代表和團體會面，分享香港善用不同創新建築科技結合人工智能技術，以提量、提速、提效、提質興建公營房屋、持續完善公共屋邨管理，致力為市民提供更宜居生活環境的經驗。

房屋局在5月12月舉辦「房屋建築機械人——油漆大師比拼賽x武林大會」，向公眾展示香港在建築科技應用上的實力和潛力。（政府新聞處）

政府新聞處發稿指，今次訪問是今年「共築．智能」為主題的其中一個重點活動。房屋局今年以「共築．智能」為主題舉辦一系列活動，包括日前舉行的建築機械人比拼賽、9月的中學生房屋建築機械人設計比賽、11月舉行的國際性研討會等，目標是促進建屋科技產業的發展。

何永賢將於下周五（5月23日）下午返抵香港。她離港期間，將由房屋局副局長戴尚誠署任房屋局局長。