羅淑佩：首四個月旅客數字令人鼓舞　有信心達成全年4900萬目標

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（5月17日）出席一項活動後表示，今年旅客數字很好，很令人鼓舞，展望下半年，隨着更多盛事舉行，對達成發局預計的4 900萬旅客數字「有信心」。



首四個月訪港旅客1600萬人次 外國客增幅雙位數

羅淑佩稱，今年首四個月有1600萬人次旅客訪港，相信是受惠於春節、盛事3月及4月的連場演唱會等等。她指出，內地旅客和外國旅客的增長都好，外國旅客的增幅更是雙位數字持續上升。

今年內地五一黃金周期間，共有110萬旅客人次訪港，按年增加22%。（鄭子峰攝）

展望下半年，她指出，今個月開始會再有不同的節慶，加上暑假足球盛會，以及更多演唱會、新景點等等，都會吸引很多旅客，所以對今年達成旅客人數目標，「我們是有信心的」。

啟德體育園自啟用以來，舉行了多次演唱會，人如潮湧。（廖雁雄攝）

東壩現簡體字垃圾？ 羅淑佩： 舊相重發

西頁東壩近日成為內地旅客一大目的地，被問及有市民投訴在當地發現一些寫簡體字的垃圾，羅淑佩回應稱，根據她與漁護署掌握的情況，網上流傳的是舊帖文，首次發現是2024年7月，當時東壩有些維修和建造工程，有些旅客可能以為放置建築材料的地方可以扔垃圾，就扔了下去。

她表示，希望網民把拿出一些舊相「不是立心誤導市民」，而她覺得可以趁機向市民說明真相，也是好事。

西貢萬宜東壩成為內地遊客訪港熱點。（洪戩昊攝）