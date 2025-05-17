羅淑佩：首四個月旅客數字令人鼓舞 有信心達成全年4900萬目標
撰文：陳立程
出版：更新：
文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（5月17日）出席一項活動後表示，今年旅客數字很好，很令人鼓舞，展望下半年，隨着更多盛事舉行，對達成發局預計的4 900萬旅客數字「有信心」。
首四個月訪港旅客1600萬人次 外國客增幅雙位數
羅淑佩稱，今年首四個月有1600萬人次旅客訪港，相信是受惠於春節、盛事3月及4月的連場演唱會等等。她指出，內地旅客和外國旅客的增長都好，外國旅客的增幅更是雙位數字持續上升。
展望下半年，她指出，今個月開始會再有不同的節慶，加上暑假足球盛會，以及更多演唱會、新景點等等，都會吸引很多旅客，所以對今年達成旅客人數目標，「我們是有信心的」。
東壩現簡體字垃圾？ 羅淑佩： 舊相重發
西頁東壩近日成為內地旅客一大目的地，被問及有市民投訴在當地發現一些寫簡體字的垃圾，羅淑佩回應稱，根據她與漁護署掌握的情況，網上流傳的是舊帖文，首次發現是2024年7月，當時東壩有些維修和建造工程，有些旅客可能以為放置建築材料的地方可以扔垃圾，就扔了下去。
她表示，希望網民把拿出一些舊相「不是立心誤導市民」，而她覺得可以趁機向市民說明真相，也是好事。
東壩逼爆｜羅淑佩：不能無限量增交通服務 希望遊客可分流羅淑佩五一黃金周灣仔行到北角 身體力行推介觀賞維港路線演唱會經濟｜香港會否效法新加坡獨家辦巨星個唱？ 羅淑佩咁答演唱會經濟．拆局｜Coldplay響頭炮 「吸客」之後如何「留客」？IShowSpeed甲亢哥．拆局｜網紅「宣傳大使」 香港捉到鹿唔脫角？