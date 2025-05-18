卓永興落街站谷選民登記揭長者最踴躍　捕獲兩名青年及新移民登記

選民登記6月2日截止，高官馬不停蹄落區宣傳。政務司副司長卓永興今日（18日）到沙田一個選民登記街站，呼籲市民登記做選民，分享發現長者反應最踴躍，亦成功「捕獲」兩名19歲青年，以及廣東和陝西的新移民即場登記。卓永興希望選民選出愛國愛港、有抱負且願意貢獻社會的有能之士，在新一屆立法會支持和配合特區政府依法施政、發展經濟和改善民生。



政務司副司長卓永興今日到港鐵沙田站外的一個選民登記街站，呼籲市民登記做選民。（卓永興Facebook）

卓永興捕獲兩青年及新移民登記做選民

立法會換屆選舉12月7日舉行，選民登記6月2日截止。卓永興聯同選舉管理委員會主席陸啓康、署理政制及內地事務局局長胡健民、民政事務總署署長杜潔麗到港鐵沙田站外的一個街站呼籲市民登記做選民。

他在社交媒體Facebook分享說，有前線職員反映長者未必懂得如何辦理選民登記，或更改選民地址，因此對於街站的反應最踴躍。他又稱自己成功捕獲兩名19歲的青年即場登記做選民，現場亦有來自廣東和陝西、居港剛滿七年的新來港人士登記，及大學生、尼泊爾裔人士。卓永興呼籲他們的家人、朋友登記並在立法會選舉日投票。

政務司副司長卓永興今日到港鐵沙田站外的一個選民登記街站，呼籲市民登記做選民。（卓永興Facebook）

卓永興冀選出愛國愛港的有能之士做議員

卓永興不忘賣力宣傳選民登記的便利，只需幾分鐘在街站登記便完成，形容簡單便捷，市民亦可以透過「智方便+」提交地方選區選民新登記，及更新選民登記資料申請。

政務司副司長卓永興今日到港鐵沙田站外的一個選民登記街站，呼籲市民登記做選民。（卓永興Facebook）

卓永興表示，立法會的職能包括制定、修改法律，以及審核及通過財政預算、稅收和公共開支等，與市民福祉息息相關。他呼籲所有合資格市民都登記成為選民，並投票選出愛國愛港、有抱負且願意貢獻社會的有能之士，在新一屆立法會支持和配合特區政府依法施政、發展經濟和改善民生，建設繁榮穩定、安居樂業的美好香港。