公務員待遇｜議員批政府躺平推5天工作　楊何蓓茵：公帑要善用

現時全港約有17.3萬在職公務員，其中約14萬按照五天工作周模式工作，換言之有近兩成公僕一周工作超過5日。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（19日）開會，有議員質疑政府推行五天工作周上有不足，形容是「躺平」, 公務員事務局局長楊何蓓茵稱，該模式推行的宗旨是不增加編制和額外的政府支出。她補充，食環署、路政署、警隊等有超過4100個職位正檢視可否實行五天工作周。



立法會今日（17日）第二日辯論預算案，周小松發言（黃浩謙攝）

楊何蓓茵：有逾4100個職位 正檢視五天工作周可否實行

特區政府早在2006年已提出分階段落實五天工作周。對於時隔十九年仍有僱員未能獲得這項待遇， 勞聯勞工界立法會議員周小松質疑，政府推行該模式力度不足，屬「躺平」。

工聯會選委界黃國（盧翊銘攝）

工聯會選委界黃國促請當局加快全面實施五天工作周，指現時享該模式的公務員佔總數85％，比全職非公務員合約僱員的87%低，應進一步提升佔比，期望當局為全體公僕建立更有利於家庭友善的工作環境。

楊何蓓茵表示，五天工作周的宗旨是不增加額外的政府支出和編制，現時善用公帑很重要，強調政府並非躺平，「如果有方法做我哋都會盡量做」。她續指，食環署、路政署、警隊、康文署、運輸署等有超過4100個公務員職位，正在檢視可否實行五天工作周。

選委界江玉歡（周令知攝）

公僕3日育兒假可否彈性？ 政府：影響協作

議員亦關注，育有3歲以下子女的公僕每年可放3天育兒假的實施情況，相關安排今年4月開始實施。選委界江玉歡詢問時間上可否彈性安排，舉例指公務員陪同長者就醫，能否「睇咗2個鐘頭醫生，做返多2個鐘」。

楊何蓓茵說，部門首長雖有權改動僱員工作時間，但針對個別公僕提供彈性時間較少見。她形容調整並非不可行，惟公務員是團隊工作，部分工作即便後補，亦會影響協作進度。