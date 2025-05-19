李家超會見吉林省委書記黃強　冀優勢互補拓國際市場

行政長官李家超今日（5月19日）在禮賓府與吉林省委書記黃強會面，就兩地合作和人文往來交流意見。李家超表示，吉林是國家「一帶一路」倡議向北開放的重要窗口，香港作為「一帶一路」的功能平台，會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，服務吉林和其他內地省市拓展國際市場，同時吸引更多外資投資中國。



吉林工業和製造業發展實力雄厚，尤其是汽車、高鐵製造業在國內處於領先水平。（新華社）

香港是吉林最大外資源地

李家超歡迎黃強率團到訪香港，並出席吉港經貿交流和吉林產業推介活動。李家超指出，香港一直是吉林最大的外資來源地，截至2024年，香港在吉林投資總額超過90億美元；香港藝術團體和青少年團體近年亦多次到訪吉林進行交流活動，反映兩地在經貿、文化藝術和青年交流等多方面的緊密聯繫和深厚情誼。

李家超表示，香港與吉林長春去年12月開通直飛航班，有助促進兩地民心相通。（資料圖片)

李家超：香港與長春開通直航 推進兩地民心相通

李家超又說，隨着香港與吉林省會長春的直飛航線於去年12月開通，將進一步推動吉港兩地的經貿和人文交流，促進兩地民心相通。香港會繼續深化與吉林在多方面的交流合作，優勢互補，共同為國家發展作出更大貢獻。

署理政制及內地事務局局長胡健民和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。